Главная новость, которая пришла на выходных – это продление периода торговых переговоров с Китаем. Ранее ожидалось, что Трамп поднимет пошлины с 10% до 25% на китайский импорт объёмом $200 млрд, но президент решил сделать шаг навстречу, назвав переговоры очень продуктивными. Сводный индекс акций ведущей биржи КНР Shanghai Composite взлетел на 5,6% во время сегодняшних торгов. Американские рынки откроются в 17:30 по московскому времени и поддержат положительную динамику.

Вся неделя будет богата на события разного плана. В среду будет выступать представляющий США на переговорах с Китаем Роберт Лайтхайзер, который – в отличие от Трампа – достаточно сдержан в отношении прогресса по торговым вопросам. По внутренним проблемам США будет говорить глава ФРС Джером Пауэлл, что будет иметь не меньшее значение для инвесторов, чем ход переговоров с КНР. Из внешнеполитических событий – встреча Трампа с Ким Чен Ыном.

Однако не всё для фондовых индексов будет зависеть от внешнего фона. На неделе опубликуют квартальную отчётность ещё 40 компаний из S&P 500. Немалый интерес представляют ритейлеры, такие как магазины товаров для дома Home Depot и Lowe’s, а также гипермаркеты TJX и Macy’s. И хотя на прошлой неделе лидер отрасли Walmart превзошёл ожидания рынка, трудно отрицать, что прошлый квартал с его шатдауном и падающими потребительскими настроениями оказался тяжёлым.

Индекс широкого рынка подошёл к решающему рубежу. С одной стороны, S&P 500 должен пробить уровень сопротивления, сформировавшийся ещё осенью. С другой стороны, момент роста почти исчерпан: индекс относительной силы находится на грани перекупленности.

Хорошие новости по торговле и мягкая риторика ФРС – как раз те факторы, которые помогут главному фондовому индексу США окончательно выбраться из провала конца прошлого года.

Разные рыночные индикаторы формируют типичную для бычьего рынка картину: индекс волатильности VIX опустился до «спокойных» сентябрьских значений ниже 14 пунктов. Доллар DXY прервал ралли и просел до 96,36 пунктов, а сырьевые товары растут в цене. Связанные с сырьём акции – в числе лучших в рамках S&P 500. Надежды на разрешение торгового конфликта Китаем поднимают вверх бумаги промышленных компаний: они прибавили больше 18% с начала года.

На предварительных торгах растут котировки компаний, зависимых от торговли: Boeing и Caterpillar прибавляют около процента. С небольшим отставанием – Cisco, Intel и Microsoft. С таким хорошим настроем при поддержке новостного фона S&P 500 вполне может взять заветный уровень 2815 пунктов.