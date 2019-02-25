На ожиданиях оптимистичных новостей по торговым переговорам между США и Китаем развитые и развивающиеся рынки завершили неделю восходящим движением.

Российский рынок акций по итогам недели продемонстрировал рост по индексу РТС на 1,8% в долларах, по индексу МосБиржи остался на уровне закрытия предыдущей недели. Национальная валюта укрепилась на 1,4% по отношению к американскому доллару.

Нефтяные котировки Brent прибавили за неделю 1,3% на фоне неоднозначной статистики от Минэнерго США. Коммерческие запасы нефти в стране возросли на 3,6 млн барр. за неделю, что оказалось выше аналогичного показателя от API (плюс 1,3 млн барр.). Суточная добыча нефти в США увеличилась впервые с начала января на 100 тыс. барр./сутки до нового многолетнего максимума – 12,0 млн барр./сутки. При этом чистый импорт нефти в страну снизился до 69 тыс. барр/сутки.

Минувшую неделю глобальные рынки завершили ростом под влиянием позитивных ожиданий по американо-китайским переговорам. Американский S&P 500 и европейский Stoxx Euro 600 выросли на 0,6% каждый. Индекс развивающихся стран MSCI EM прибавил 2,7%. Ключевые азиатские площадки закрыли неделю в плюсе: Nikkei 225 поднялся на 2,5%, Shanghai Composite увеличился на 4,5%.

На минувших выходных президент США Дональд Трамп подтвердил, что новые пошлины на китайский импорт не будут вводиться 1 марта. Его заявление свидетельствует о реальном успехе в отношениях двух стран, что потенциально окажет положительный эффект на динамику рынков в краткосрочной перспективе.

Дополнительным фактором поддержки для рынков стала публикация протокола заседания ФРС в минувшую среду. Документ фактически подтвердил, что Федрезерв отказался от планов дважды повысить процентную ставку в 2019 году, а также, согласно протоколу, регулятор планирует к концу года свернуть программу нормализации своего баланса.

Как и прежде, сохраняется неопределенность в вопросе с Brexit. В настоящее время члены британского парламента требуют внесения изменений в проект соглашения по выходу Великобритании из ЕС в части договоренностей о границе между Суверенной Ирландией и Республикой Ирландии. Евросоюз пока воздерживается от этих действий. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что голосование в парламенте по условиям выхода страны из Евросоюза пройдет 12 марта.

Глобальные рынки продолжают свой рост после прошлогоднего падения, при этом на фоне положительных переговоров между США и Китаем по торговому соглашению развивающиеся рынки двигались вверх динамичнее. Мы считаем, что данная тенденция пока сохранится.

Сырьевые рынки также показали повышательную динамику. Эффект от новости о росте нефтяных запасов в США был компенсирован сокращением добычи экспорта из Саудовской Аравии и снижением количества буровых в США. На этом фоне котировки нефти выросли и пока остаются в достаточно устойчивом позитивном тренде.

Российский рынок сохранял нейтральный тренд. Отчетность крупных российских компаний («Газпром нефти», НОВАТЭКа) была нейтрально-позитивной, но рост опасений о возможных санкциях пока отпугивает инвесторов от значительных вложений.