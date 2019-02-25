ВТБ, второй по активам российский банк, по итогам 2018 года увеличил чистую прибыль по МСФО по сравнению с 2017 годом в 1,5 раза, до 175,8 миллиарда рублей, свидетельствует консенсус-прогноз, составленный агентством "Прайм" по результатам опроса аналитиков.

ВТБ планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал и 2018 год во вторник, 26 февраля. По последним прогнозам самого ВТБ, банк ожидает годовую прибыль на уровне 170 миллиардов рублей.

Чистая прибыль ВТБ в четвертом квартале составила 36,1 миллиарда рублей против 44,8 миллиарда рублей в аналогичном периоде 2017 года, полагают аналитики.

Аналитик "Уралсиба" Наталья Березина ожидает чистую прибыль ВТБ за четвертый квартал 2018 года на уровне около 34 миллиардов рублей, а годовой результат прогнозирует в 174 миллиарда рублей. "Следовательно, примерно соответствует годовому прогнозу менеджмента и означает рост на 45% по итогам года", — полагает аналитик "Уралсиба".

"Мы ожидаем чистую прибыль 37,7 миллиарда рублей при рентабельности капитала 9,2%. На фоне давления на процентную маржу поддержку прибыли окажет прочий непроцентный доход за счет эффекта от продажи "ВТБ Страхование", — свидетельствуют прогнозы Газпромбанка.

Прогнозы аналитиков по чистой прибыли ВТБ за четвертый квартал и 2018 год представлены ниже (в миллиардах рублей):

Газпромбанк — 37,7 / 177,4

"Атон" — 37,8 / 177,5

BCS — 33,2 / 172,9

Альфа-банк — 38,8 / 178,5

"Уралсиб" — 34,4 / 174,1

РИА Рейтинг — 36,7 / 176,4

Sova Capital — 34 / 173,7

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, ВТБ в четвертом квартале сократил резервы по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 45,1 миллиарда рублей с 53,7 миллиарда рублей. В целом за 2018 год расходы на резервы снизились до 156,8 миллиарда рублей с 171,9 миллиарда рублей, полагают аналитики.

Ожидания по расходам банка на резервы в четвертом квартале и за год выглядят следующим образом (в миллиардах рублей):

Газпромбанк — 51 / 162,1

"Атон" — 45 / 156,4

BCS — 43,2 / 154,6

Альфа-банк — 41,4 / 155,6

"Уралсиб" — 49,1 / 160

РИА Рейтинг — 46,2 / 157,6

Sova Capital — 40 / 151,4

Чистая прибыль ВТБ по РСБУ по итогам 2018 года составила 256,6 миллиарда рублей, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом. В январе-ноябре чистая прибыль банка по МСФО составила 163,9 миллиарда рублей, увеличившись в 1,7 раза.