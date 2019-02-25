Berkshire Hathaway отчитался о убытке в $25,4 млрд из-за большого списания в одном из его бизнесов Kraft Heinz, где доля инвестора из Омаха составила 27%. Однако сам по себе бизнес Berkshire был меньше подвержен инвестиционными проблемами. Его операционная прибыль за 2018 года достигла исторического максимума $36,3 млрд. Уоррен Баффет уже признал свою ошибку, сказав, что купил Kraft Heinz слишком дорого. Полагаю, что Berkshire начнет постепенно снижать свою долю в убыточном бизнесе, особенно после начала расследования Комиссией по ценным бумагам США.

Однако в целом данная ошибка не является критичной для Berkshire Hathaway, поскольку компания высоко диверсифицирована. Более того, на конец 2018 года у компании на балансе $112 млрд, и Баффет по-прежнему не может найти крупную компанию по адекватной цене, хотя поиски уже продолжаются порядка трех лет. Считаю, что ни в этом, ни в следующем году не стоит покупать бизнес, хотя многие инвесторы оказывают давление на Баффета, поскольку он не использует свободные наличные средства. На этом фоне акции окажутся под давлением, но не стоит забывать, что свободные средства могут пойти на обратный выкуп акций. В результате, несмотря на неоднозначную ситуацию вокруг Berkshire, его акции могут показать рост, поэтому их можно советовать в основном спекулятивно настроенным инвесторам.