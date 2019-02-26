Прогресс в торговых переговорах США-Китай поддержал рисковые активы, но какой-либо эйфории на рынках не наблюдается. Ключевой темой последних недель остается вопрос торговых противоречий между двумя ведущими экономиками мира, и завершившийся на прошлой неделе очередной раунд переговоров (стороны анонсируют подготовку ряда меморандумов, а Президент США Д.Трамп отсрочил запланированное на 1 марта повышение пошлин на импорт китайских товаров) воспринимается инвесторами позитивно. Тем не менее, сохраняется значительный набор рисков для фондовых рынков, поэтому говорить о продолжении однонаправленного движения вверх по мировым индексам все же преждевременно. По факту прогресса в торговых дискуссиях с Китаем есть вероятность переключение фокуса американской администрации на европейских партнеров (вопрос размера пошлин на импорт в Штаты автомобилей), и в этом мы видим один из ключевых конъюнктурных рисков на горизонте ближайших недель.

Пока же отметим, что индекс S&P 500 вчера забрался в зону 2800-2820 пунктов, которая сдерживала все попытки роста индекса со второй половины октября прошлого года (на наш взгляд, при нейтральном новостном фоне базовым сценарием на ближайшие пару дней может стать локальная коррекция индексов).

На текущей неделе, вероятно, внимание инвесторов сместится с торговых споров на другие темы: 27-28 февраля во Вьетнаме состоится саммит США-КНДР, а в ближайшие два торговых дня глава Федрезерва Дж.Пауэлл выступит перед обеими палатами Конгресса США (особый интерес могут представлять его комментарии относительно возможности завершения сокращения баланса регулятора в этом году).

Вторая половина недели будет богата на публикацию значимой макроэкономической статистики (пожалуй, наибольший интерес представляет оценка американского ВВП за 4 кв., публикуемая в четверг).

Российский фондовый рынок завершил вчерашний торговый день скромным ростом на 0,2% (более весомому росту индекса помешала заметная коррекция нефтяных котировок). Диапазон 2450-2500 пунктов, в котором индекс Мосбиржи проводит последние полторы недели, пока по-прежнему сохраняет актуальность, и сегодня в базовом сценарии мы ожидаем продолжения консолидации индекса преимущественно в верхней половине диапазона.

Из внутренних историй отметим, что сегодня свои корпоративные результаты за прошлый год представят компании ГМК Норникель и ВТБ.