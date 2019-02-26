Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным понижением около 0.3-0.4%, вблизи отметки 2485 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2470, 2460 п. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 2500, 2510 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых внешних сигналов для направленного движения.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. В США сегодня ожидается публикация большого количества статистических показателей. Однако в целом они могут иметь смешанный характер. Поэтому практическое значение указанного фактора для отечественного рынка акций отходит на второй план.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.24%) и РТС (+0.26%) завершили торги с незначительным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Внутри дня же они демонстрировали неоднократную смену направления движения. Утренний рост локального рынка акций сменился достаточно резким спадом и последующим восстановлением.

Стимулом для переменчивой внутридневной динамики отечественных фондовых индексов послужили новости из США. Явным внешним позитивом стало известие о том, что президент США Дональд Трамп планирует отложить повышение импортных пошлин на товары из Китая. Это связано со значительным прогрессом в переговорах по торговле между США и КНР. Однако во второй половине дня тот же президент США неожиданно поверг в уныние нефтяной рынок и рынок акций РФ. Он публично выразил недовольство среднесрочным ростом цен на «черное золото» и призвал нефтяной картель ОПЕК принять соответствующие меры для их обуздания.

Тенденция к быстрой смене настроений на локальном фондовом рынке продолжилась и после завершения основных торгов. Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) заметно подешевели и пришли в состояние бэквордации величиной в 6.2 п. или около 0.5% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Явным лидером повышения среди голубых фишек выступили бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +3.34%). Они в очередной раз обновили свой исторический максимум на ожиданиях назначенной на сегодня публикации годовых финансовых результатов эмитента по МСФО. Дополнительную поддержку указанным акциям оказал продолжившийся рекордный рост цен на палладий. Напомним, что «Норникель» является ведущим мировым производителем этого благородного металла.

Стоит также отметить вчерашнее оживление покупок и в некоторых других бумагах металлургических компаний: Северсталь (CHMF RM, +2.82%), ММК (MAGN RM, +2.04%), RUSAL plc (RUAL RM, +1.88%). Возможно, это связано с ожиданиями завершения торговой войны между США и Китаем. В таком случае будут ослаблены опасения сокращения спроса на российское сырье за рубежом. Впрочем, бытует и иное мнение. В СМИ циркулируют предположения о том, что «разобравшись» в торговых отношениях с Китаем США переключатся на Европейский Союз.

Акции Уралкалий (URKA RM, +4.29%) сумели отскочить вверх от своего двухмесячного минимума на фоне появившихся в СМИ сообщений о том, что Компания Rinsoco Trading Co. Limited направила в ЦБ РФ оферту на выкуп 13.2% акций эмитента. Несмотря на существенное однодневное повышение, указанные бумаги сумели всего лишь восстановиться в среднюю часть своего пятимесячного диапазона. Таким образом, среднесрочная техническая картина в них улучшилась до нейтральной. Не секрет, что компания «Уралкалий» уже достаточно длительное время планирует провести делистинг. Поэтому интерес к ее акциям со стороны среднесрочных и долгосрочных инвесторов уже давно потерян.

Заметно слабее рынка закрылись многие представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, —0.03%), Роснефть (ROSN RM, —1.25%), Татнефть-ао (TATN RM, —1.60%), Татнефть-ап (TATNP RM, —0.75%), Новатэк (NVTK RM, —0.69%), Башнефть-ап (BANEP RM, —0.64%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, —0.28%). Явным негативом для этих бумаг послужило резкое внутридневное падение стоимости фьючерсов на нефть. Оно было вызвано словесной интервенцией президента США по поводу высоких цен на углеводороды. С технической же точки зрения на нефтяном рынке в результате почти двухмесячного повышения уже назрела более или менее масштабная коррекция.

Существенно хуже рынка также закрылись бумаги Магнит (MGNТ RM, —1.01%), ФСК ЕЭС (FEES RM, —0.41%), Распадская (RASP RM, —0.58%), Россети-ао (RSTI RM, —1.07%), Polymetal (POLY RM, —1.54%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенное падение стоимости в пределах 0.3-0.6%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за вечерней просадкой подешевели на 0.4%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Японский фондовый индекс Nikkei225 понизился на 0.4%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.7%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия рублевого индекса МосБиржи с заметным понижением.