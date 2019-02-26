Рост российского рынка акций вчера был прерван твитом Дональда Трампа о том, что «цены на нефть зашли слишком высоко». После этого котировки «черного золота» начали снижаться и по итогам дня потеряли примерно 3,5%.

Участники торгов помнят, что в ноябре-декабре прошлого года после подобных высказываний американского президента на рынке появился очень сильный продавец, который огромными объемами на продажу уводил цены вниз даже на позитивном внешнем фоне. Тогда было выдвинуто предположение, что на понижение играет какой-то очень крупный фонд в интересах лидера США и по его просьбе. Поэтому есть опасность, что сценарий конца прошлого года повторится и ныне.

В результате нефть вчера закрылась на отметке 64,6 доллара за баррель. В принципе, если на нынешнюю картину посмотреть через призму фигуры «перевернутая голова-плечи», то такое снижение в район «плеча» является нормальным, и котировки вновь могут отправиться покорять отметку 70 долларов за баррель. Вот только теханализ не учитывает возможность манипулирования ценами со стороны американского президента. Поэтому дальнейшая судьба нефти остается неопределенной.

Сегодня с утра котировки «черного золота» находятся на уровне закрытия понедельника, но зато падают на 0,3% американские фьючерсы. Это говорит о том, что российский рынок акций сегодня откроется в минусе и после вчерашней неудачной попытки закрепиться выше 2500 пунктов вновь останется в диапазоне 2450-2500 пунктов по индексу Московской биржи.

Ждем, что сегодня вновь хуже рынка будет «Роснефть», шорты по которой можно подержать еще. Рисковым спекулянтам стоит обратить внимание на «Норникель», бумаги которого после бурного роста последних дней выглядят перекупленными и вполне могут отправиться в небольшую коррекцию.

На таком фоне у рубля очень мало шансов возобновить попытки приблизиться к отметке 65 и начать ее тестировать на пробой. Скорее всего, пара доллар-рубль вновь отправится в район 66.