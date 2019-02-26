Рынок акций РФ понизится в начале торговой сессии на фоне снижения рынка нефти. Рубль также останется под давлением резко подешевевших энергоресурсов.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается снижение индекса Мосбиржи в начале дня на 0,3-0,4% вблизи отметки 2485, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2470 и 2460, значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 2500 и 2510, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Оптимизм в отношении торговых переговоров США и КНР выглядит недостаточным, чтобы преодолеть негативное влияние ухудшившейся динамики цен на нефть на активность инвесторов в секторе высоколиквидных российских акций, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".

На валютном рынке возможен некоторый период консолидации курса вблизи отметки 65,5 по паре доллар-рубль, оценил он.

Сегодня рубль будет находиться под влиянием динамики на рынке нефти, есть надежда, что большую часть панических настроений нефтетрейдеры отыграли вчера, рассуждает Константин Кочергин из банка "Восточный". Прогноз по курсу USD/RUB на сегодня — 65,15 — 65,85, оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились на 0,1-0,4% на фоне заявления президента страны Дональда Трампа по торговым договоренностям с Китаем.

По итогам прошедших 21-24 февраля в Вашингтоне переговоров с китайской стороной Трамп заявил о решении отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов в год.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижались на 0,3-0,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) менялись разнонаправленно в пределах 0,8%, японский Nikkei 225 снизился на 0,4%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai повышался на 0,8%.

Стоимость нефти почти снижается к уровням предыдущего закрытия на 0,1% до 64,82 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро колеблется на уровне 1,1356 доллара против 1,1357 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в понедельник слегка вырос по индексам на фоне позитивной конъюнктуры мировых фондовых рынков. Падение стоимости нефти во второй половине торгов обусловило потерю рынком значительной части утреннего роста, говорят эксперты.

Рублевый индикатор Мосбиржи повысился по итогам дня на 0,24% — до 2494,63 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,26%, до 1201,57 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника повысился на 10 копеек, до 65,49 рубля, евро — на 32 копейки, до 74,41 рубля, следует из данных Московской биржи.