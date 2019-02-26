По итогам торгов 25 февраля индекс МосБиржи вырос на 0,24% до 2494,63 п., а РТС — на 0,26% до 1201,57 п. Утренний импульс роста был получен из США, где президент Д. Трамп объявил о переносе крайнего срока заключения сделки с Китаем. Кроме того, обе стороны переговоров сообщают о существенных компромиссах, которые позволяют рассчитывать на заключение взаимовыгодной сделки в ближайшие недели. Наиболее яркую реакцию на новости показали бумаги металлургов: «Северсталь» (+2,82%), «НЛМК» (+0,59%), «ММК» (+2,04%). Бумаги ГМК «Норникель» подорожали на 3,34% в ожидании сильной отчётности, которая выйдет 26 февраля. Росту прибыли ГМК способствовал как слабый рубль, так и повышение котировок никеля и палладия. Акции «Уралкалия» подорожали на 4,29% на новостях о том, что Rinsoco Trading направила оферту на выкуп 13% бумаг производителя удобрений. Среди самых слабых бумаг дня преобладали энергетики, нефтяники и розничные сети. К вечеру котировки Brent упали ниже $65 за баррель на фоне очередного недовольства Д. Трампа усилиями OPEC по поддержанию высоких цен. Активность в понедельник была средней. По итогам дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил 35,735 млрд рублей.

Рубль укреплял свои позиции в первой половине дня вслед за своими коллегами по сырьевому цеху. Фундаментальные параметры российской валюты остаются сильными, но к вечеру рубль не смог игнорировать падение цены барреля на 3,5%. Тем не менее нефть должна будет обвалиться ещё на 20%, чтобы появились риски для положительных сальдо торгового и платёжного балансов. Соответственно небольшая просадка рубля на вечерней сессии может быть временным явлением. Впрочем, на следующей неделе в США вновь будут обсуждать вопросы кибербезопасности, а это — повод вновь поговорить о «нехорошей» России. Однако до этого момента у рубля ещё будут поводы укрепиться. В среду Минфин проведёт очередные аукционы ОФЗ, которые в последнее время вызывают повышенный интерес. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,15% до 65,49, а евро на 0,43% до 74,41.

Большого ралли на американском рынке не получилось, но индексы смогли закрыться в плюсе на фоне продления сроков переговоров с Китаем по торговым вопросам. Информационное агентство Xinhua отметило наличие сохраняющихся противоречий, которые требуют дополнительной дискуссии. General Electric (+6,39%) решила продать фармацевтическое подразделение biopharama медицинскому концерну Danaher (+8,52%) за $21 млн. Roche Holding покупает Spark Therapeutics Inc. (+120,9%) за $5,8 млрд. Кроме того, Чикагский индекс деловой активности упал в январе до —0,4 п. по сравнению с 0,5 п. в декабре. То есть чикагский регион сигнализирует о замедлении роста. По итогам дня DJIA вырос на 0,23% до 26091,95 п., а S&P 500 поднялся на 0,12% до 2796,11 п.

Азиатские индексы преимущественно торговались в минусе. J.P. Morgan предостерёг своих клиентов от излишнего оптимизма, поскольку продление сроков переговоров ещё не означает их продуктивность. На азиатской сессии существенно укреплялся британский фунт стерлингов, который реагировал на сообщения о возможном смещении даты выхода Великобритании из Евросоюза. В Ханое начинается подготовка к встрече Д. Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, хотя каких-то особых ожиданий по поводу данных переговоров на рынках нет. К 8:40 мск индекс Nikkei 225 — 21439,47 п. (-0,41%), Hang Seng — 28765,35 п. (-0,67%), Shanghai Composite — 2972,59 п. (+0,38%).

Нефть накануне подверглась распродажам после очередных заявлений президента США Д. Трампа. Он вновь отметил слишком высокую цену нефти и призвал OPEC ограничить свои действия, способствующие росту котировок. На рынке немедленно вспомнили о том, что американские законодатели могут ускорить рассмотрение закона против организаций, которые проводят политику монополизации рынка. Золото пока удерживается от снижения, но долгосрочные инвесторы сигнализируют о снижении интереса. Резервы SPDR Gold Trust снизились в понедельник на 1,2 тонны до 788,33 тонн. К 9:00 мск Brent — $64,75 (-0,25%), WTI — $55,19 (-0,52%), золото — $1330,7 (+0,09%), медь — $6483,82 (-0,14%), никель — $12940(-0,27%).

Индекс доллара снижался на 0,03% до 96,253 п. К 9:00 мск пара EUR-USD торговалась на отметке $1,136 (+0,02%), GBP-USD — $1,313 (+0,25%), USD-JPY – 110,77 (-0,25%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. После падения накануне нефть пока не находит силы для отскока. Рынки Азии также преимущественно торгуются в минусе, а сырьевые валюты незначительно слабеют. Скорее всего, отечественный рынок начнёт день с небольшого снижения, а рубль будет слабеть против основных конкурентов. С другой стороны, условия для российского рынка не меняются, поэтому текущую динамику индексов лучше всего называть консолидацией. «Газпром» проводит день инвестора в Гонконге. Компания в 2018 году увеличила долю на европейском рынке до 36,7% с 34,7% в 2017 году. В течение дня отчёты по МСФО предоставят ГМК «Норникель» и «ВТБ».