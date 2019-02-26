Цены на нефть продолжают снижение после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок ухудшились.

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,3% после новостей об отсрочке увеличения импортных пошлин на товары из КНР, а также предстоящей встречи лидеров двух стран. Индикаторы, однако, отступили от максимумов дня.

Фьючерс на индекс S&P500 с утра теряет около 0,3%.

Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,3%.

На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,4% после повышения накануне. На площадках Китая индексы не показывают единой динамики и изменяются на 1-1,5%, стабилизировавшись после скачка наверх в понедельник. Инвесторы ждут продолжения торговых переговоров.

Нефтяные фьючерсы с утра теряют менее 0,5%, после падения более чем на 3% накануне. Основной причиной продаж стали высказывания Трампа о слишком высоких ценах на нефть и призывы к ОПЕК проявить сдержанность в сокращении добычи. Цены на нефть Brent в итоге опустились чуть ниже 65 долл, а котировки WTI пытаются устоять выше 55 долл. Цены все еще остаются выше краткосрочных поддержек 64,50 долл (для Brent) и 54,90 долл (для WTI), до преодоления которых снижение можно назвать коррекционным.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги понедельника в небольшом плюсе, но рублевый индикатор при этом вернулся в рамки краткосрочного диапазона 2450-2500 пунктов, указывая на неуверенность игроков на повышение. Долларовый РТС смог устоять чуть выше 1200 пунктов, однако во вторник утром окажется под давлением ослабления рубля.

Рубль в понедельник, после роста в течение дня, перешел к снижению против доллара и евро на фоне слабости нефтяных цен. Пара доллар/рубль, тем не менее, осталась чуть ниже сопротивления 65,70 руб, при преодолении которого может направиться к 65,90 руб. Пара евро/рубль отступила от района январского минимума 73,90 руб и стремилась к 74,50 руб – пробитие сопротивления нацелит пару на 74,80 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением более низких нефтяных цен и спада оптимизма на зарубежных фондовых площадках. Мировые биржи теперь могут вернуться в режим ожидания окончательных торговых договоренностей между США и КНР, что сдержит пыл “быков”.