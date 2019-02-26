28 февраля Сбербанк объявит финансовые результаты по МСФО за 4к18 и весь 2018 г. В тот же день в 11:00 по московскому времени (14:00 по Лондону) руководство банка проведет телеконференцию для инвесторов.

На наш взгляд, в отчетном периоде основное давление на прибыль Сбербанка оказали снижение чистой процентной маржи и сезонный рост операционных расходов. Однако снижение расходов на резервирование частично нивелировало давление, благодаря чему чистая прибыль повысилась на 3,1% г/г, достигнув 180 млрд руб., что соответствует доходности капитала в 19%. В ходе предстоящей телеконференции нас в первую очередь будут интересовать 1) ситуация с продажей DenizBank, которая, как мы ожидаем, позволит Сбербанку направить 49% прибыли на выплату дивидендов за 2018 г.; а также 2) прогноз руководства на 2019 г., включая ожидаемый размер чистой процентной маржи, комиссионного дохода и стоимость риска; и 3) планы банка на среднесрочную перспективу.



