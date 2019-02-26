Рынок ОФЗ начал неделю на позитивной ноте в условиях укрепления рубля и улучшения аппетита к риску остальных развивающихся стран. По итогам вчерашних торгов дальний отрезок кривой ОФЗ сместился вниз на 4–5 бп, среднесрочные облигации опустились в доходности на 2–3 бп, а короткие бумаги закрылись на прежних уровнях или потеряли в доходности до 4 бп. По сравнению с локальными облигациями большинства других развивающихся стран ОФЗ смотрелись немного сильнее – в частности, 10-летние облигации Филиппин, ЮАР и Колумбии закрылись снижением доходностей на 1 бп, а 10-летние бумаги Мексики и Индонезии опустились в доходности на 2–4 бп. Худший результат показали 10-летние облигации Польши, Венгрии и Бразилии, поднявшиеся в доходности на 12 бп, 4 бп и 3 бп соответственно.

Отметим, что доходности ОФЗ с фиксированным купоном на момент закрытия торгов превысили внутридневной минимум (длинные выпуски были на 5–6 бп ниже в доходности относительно пятницы) на фоне разворота в рубле, который во второй половине дня растерял достигнутый рост. Среди отдельных бумаг наибольшие движения в дальней части кривой отмечались в ОФЗ-26221 (YTM 8,40%, —6 бп в доходности), а на среднем отрезке – в ОФЗ-26226 (YTM 8,22%, —5 бп). В других сегментах рынка наиболее заметно сместился индексируемый на инфляцию ОФЗ-52001 (YTM 2,98%), реальная доходность которого повысилась на 5 бп, а стоимость снизилась на 0,3 пп. В то же время реальная доходность более длинного линкера ОФЗ-52002 (YTM 3,21%) снизилась на 1 бп. В целом торговая активность на рынке ОФЗ осталась ниже среднего за последний месяц: оборот в секции суверенного долга на ММВБ составила 11,7 млрд руб.

Сегодня Минфин объявит параметры предстоящих аукционов, которые, как мы полагаем, ожидает хорошая техническая поддержка в связи с наступающим завтра сроком погашения выпуска ОФЗ-26208. На наш взгляд, велика вероятность того, что Минфин вновь включит в аукционное «меню» выпуск ОФЗ-26209 (YTM 8,02%) для того, чтобы удовлетворить «реинвестиционный спрос». Дело в том, что локальные игроки предпочитают реинвестировать высвобождающиеся при погашении средства в короткие бумаги, а ОФЗ-26209 – единственный на данный момент выпуск с фиксированным купоном со сроком до погашения менее трех лет, доступный к размещению на первичных аукционах. Плюс к этому он пользуется хорошим спросом на рынке репо (ставки по сделкам репо с этим выпуском в последние дни были ниже, чем в среднем по другим ОФЗ). Вторым выпуском ОФЗ-ПД на завтрашнем аукционе, на наш взгляд, мог бы стать ОФЗ-26224 (YTM 8,40%) или ОФЗ-26225 (YTM 8,48%).