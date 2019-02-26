Evraz должен опубликовать свои финансовые результаты в четверг, 28 февраля.

Мы прогнозируем, что выручка во 2П18 составит $6 083 млн (-4% п/п), EBITDA — $1 758 млн (-8% п/п), рентабельность EBITDA — 28.9% (-1.1 пп п/п), а чистая прибыль — $987 млн (-14% п/п).

На результатах должно негативно сказаться снижение продаж готовой стальной продукции на 4% и сезонное падение цен ближе к концу года.

EBITDA дивизиона Северная Америка скорее всего окажется под давлением в результате защитных мер США — по скорректированным по рынку ценам его EBITDA скорее всего окажется отрицательной, по нашим оценкам (против $40 млн в 1П18).

Мы прогнозируем, что свободный денежный поток составит $1 259 млн (+90% п/п) на фоне высвобождения оборотного капитала, который подскочил на $594 млн в 1П.

В целом мы ожидаем увидеть сильные результаты, которые должны быть встречены рынком позитивно. Мы имеем рейтинг НЕЙТРАЛЬНО по Evraz, которые торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2019П 5.3x против 5.5x у НЛМК и Северстали.