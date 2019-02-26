Цены на нефть сохраняют сдержанно негативную динамику после наблюдаемого накануне снижения более чем на 3%, вызванного комментариями Д. Трампа. Президент США в очередной раз выразил свое мнение в отношении “слишком высоких” цен на нефть и призвал ОПЕК повлиять на ситуацию. Напомним, что в 2018 году Трамп по меньшей мере пять раз через заявления в Twitter призывал к снижению нефтяных цен.

Однако всякий раз реакция рынка на данные сообщения носила краткосрочный характер.

С большей вероятностью и на этот раз рынок достаточно быстро вернется к обычному режиму торгов. При этом, стоит признать, что нефтяные цены с начала текущего года ощутимо обогнали в росте прочие рисковые активы, прибавив более 20% в стоимости (индекс MSCI EM +10.5%). По нашим оценкам, на фоне относительно сбалансированного рынка, сигналов по замедлению темпов глобального экономического роста, а также незавершенных переговоров между США и КНР потенциал роста нефтяных цен на текущий момент выглядит ограниченным, а уровни $62-67/bbl по Brent являются обоснованными.