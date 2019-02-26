ЦБ вчера представил предварительную статистику по банковскому сектору за январь 2019 г., которая отражает два негативных тренда.

Во-первых, недавние действия ЦБ, то есть повышение коэффициентов риска по неипотечным кредитам, не смогли сдержать рост розничных кредитов. В январе рост этого рынка опередил наши ожидания – он вырос на 1,3% м/м, или на 23,1% г/г.

Во-вторых, в условиях стабилизации курса рубля долларовые розничные депозиты выросли на $2,3 млрд до $90,2 млрд в январе 2019 г., что предполагает возврат к уровню, последний раз зафиксированному до апреля 2018 г. Их рост, по сути, был обратной стороной резкого спада в рублевых розничных депозитах, которые сократились на 570 млрд руб., или на 2,6% м/м в январе. Это стало самым сильным снижением за месяц с января 2016 г. В итоге рост рублевых розничных депозитов продолжил замедляться и составил всего 7,9% г/г в январе 2019 г. против в среднем 11% г/г в 2018 г.

В целом статистика за январь явно говорит против понижения ключевой ставки, даже несмотря на то, что динамика инфляции может сигнализировать об обратном.



