Статистика по банковскому сектору за январь свидетельствует против понижения ставки ЦБ
ЦБ вчера представил предварительную статистику по банковскому сектору за январь 2019 г., которая отражает два негативных тренда.
Во-первых, недавние действия ЦБ, то есть повышение коэффициентов риска по неипотечным кредитам, не смогли сдержать рост розничных кредитов. В январе рост этого рынка опередил наши ожидания – он вырос на 1,3% м/м, или на 23,1% г/г.
Во-вторых, в условиях стабилизации курса рубля долларовые розничные депозиты выросли на $2,3 млрд до $90,2 млрд в январе 2019 г., что предполагает возврат к уровню, последний раз зафиксированному до апреля 2018 г. Их рост, по сути, был обратной стороной резкого спада в рублевых розничных депозитах, которые сократились на 570 млрд руб., или на 2,6% м/м в январе. Это стало самым сильным снижением за месяц с января 2016 г. В итоге рост рублевых розничных депозитов продолжил замедляться и составил всего 7,9% г/г в январе 2019 г. против в среднем 11% г/г в 2018 г.
В целом статистика за январь явно говорит против понижения ключевой ставки, даже несмотря на то, что динамика инфляции может сигнализировать об обратном.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190226/829753986.html