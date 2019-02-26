Понедельник ОФЗ начали с умеренного ценового роста, отыгрывая укрепление российской валюты на прошлой неделе. Как мы уже отмечали, сегмент ОФЗ практически проигнорировал почти полуторапроцентное укрепление рубля на предыдущей неделе. В тот момент, когда рублевые госбумаги прибавляли примерно по 0,3–0,4 п.п. от номинала, американский президент Дональд Трамп выступил с критикой в адрес ОПЕК, что моментально отправило вниз нефтяные котировки. Цена марки Brent рухнула с 67 до 65 долл./барр., то есть почти на 3%, и это сразу же отразилось на рублевых активах.

Рубль утратил все завоеванные за день позиции и завершил основную сессию вблизи 65,5 руб./долл., ослабнув на 0,1%. Впрочем, за исключением южноафриканского ранда, который стал лидером среди валют ЕМ не только вчера, но и по итогам прошлой недели, остальные валюты развивающихся стран показали в понедельник весьма сдержанный прирост.

При таком ухудшении внешнего фона ОФЗ не смогли сохранить свой ценовой прирост. Тем не менее закрылся рынок рублевого госдолга в плюсе, доходности упали на 3–5 б.п. Торговый оборот хоть и вырос по сравнению с пятницей до 12,6 млрд руб., все равно остался ниже нормальных значений. Основная активность наблюдалась в некоторых коротких выпусках, а также в ОФЗ 26218 с погашением в 2031 г.

Сегодня Минфин должен объявить о том, какие бумаги предложит на завтрашнем аукционе. Не исключено, что в преддверии выхода финведомства на первичный рынок давление на кривую усилится, как было неделю назад. Мы уже отмечали в предыдущих комментариях, что завтра еще предстоит погашение ОФЗ на 150 млрд руб. Часть полученных средств участники рынка наверняка захотят реинвестировать, однако, разумеется, предпочтут разместить средства в короткую дюрацию. Учитывая, что набор коротких бумаг для аукционов весьма невелик, мы не исключаем, что второй раз подряд Минфин выберет ОФЗ 26209 с погашением в 2022 г. Вместе с этим выпуском могут быть предложены пятилетние ОФЗ 26223.