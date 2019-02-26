Вчера торги на рынке золота проходили в узком диапазоне $1 326-1 332 за унцию.

Сразу несколько представителей ФРС выступили с комментариями относительно перспектив процентных ставок. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик вчера отметил, что ожидает одного повышения ставки в 2019 году и еще одного — в 2020, что в целом соответствует консенсус-прогнозу рынка. По мнению Рафаэля Бостика, инфляция не должна превысить 2%, поэтому ФРС может занять выжидательную позицию в отношении процентных ставок.

Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан также положительно оценил низкий уровень инфляции, а вице-председатель ФРС Ричард Кларида подчеркнул, что регулятор имеет возможность не спешить с решениями и отслеживать ситуацию в экономике. Все эти заявления предваряют сегодняшний полугодовой отчет председателя ФРС Джерома Пауэлла, который выступит перед банковским комитетом Сената. Если доклад главы ФРС будет свидетельствовать о смягчении позиции регулятора (как полагают наши аналитики валютного рынка), цены на золото могут вырасти до $1 335 за унцию.

Помимо событий в США инвесторы на рынке золота будут следить за ситуацией в Лондоне. По информации Bloomberg, британский премьер-министр Тереза Мэй рассматривает возможность отсрочки Brexit, чтобы предотвратить выход Великобритании из ЕС в марте без заключения соглашения. Ожидается, что сегодня на совещании кабинета министров Тереза Мэй обсудит вопрос о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта, что также может оказать поддержку ценам на золото, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



