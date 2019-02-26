EBITDA «Норильского никеля» (MOEX: GMKN) в 2018 году по МСФО оставила $6,23 млрд, что на 56% выше уровня 2017 года, сообщила компания.

Результаты ГМК во многом оправдали ожидания. На них оказало сильное влияние динамика цен на металлы. Благоприятная рыночная конъюнктура способствовала тому, что свободный денежный поток стал максимальным за всю историю, достиг $4,9 млрд, а долговая нагрузка снизилась до 1,1х EBITDA. Таким образом, риска сокращения дивиденда сейчас нет, если акционеры сохранят дивидендную политику. За ее изменение в сторону снижения выплат ранее выступал В.Потанин, но консолидированного решения не было принято. Сейчас компания декларирует 60% от EBITDA при текущем уровне долговой нагрузки (для дивидендов принимается во внимание скорректированный показатель долговой нагрузки). Таким образом, годовой дивиденд может достичь 1400 руб. (776 руб. компания уже выплатила за 1П2018 г.).

Прогнозы по бизнесу компании позитивные. Норникель прогнозирует стабильные цены на никель в 2019 г., и планирует увеличить производство (ожидаем 220-230 тыс. тонн). Но самый сильный драйвер роста сейчас – палладий, генерирующий 33% выручки, цена на него за полгода выросла на 60%. Компания полагает, что из-за большого спроса дефицит на рынке палладия сохранится, значит, ощутимая коррекция на горизонте полугода маловероятна. Палладий и платина широко используются в автомобильной промышленности, при этом стоимость приборов из него в цене автомобиля в среднем не превышает 5%, так что заметное подорожание металла не вызовет производственного шока у автопроизводителей.

Прогнозируем 1П 2019 года на уровне предыдущего, выручка составит около $5,7 млрд, EBITDA – $3,1 млрд. ГМК сейчас торгуется дешевле некоторых мировых аналогов, при этом имеет высокую рентабельность (53% по показателю EBITDA) и выплачивает высокие дивиденды. Дивиденд – один из драйверов инвестиционной привлекательности. Не исключаю технической коррекции акций после отчета до уровня 14 тыс. руб., однако в целом на акции сохранится высокий спрос, их динамика будет лучше рынка. Цель на горизонте 12 месяцев – 17 тыс. руб.