По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись на отрицательной территории, взяв паузу после достижения ключевых уровней сопротивления накануне.

Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,08%, закрывшись на отметке 2793,90 пункта, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,13%, высокотехнологичный NASDAQ уменьшился на 0,07%. Индекс развивающихся рынков MSCI потерял 0,1%, продемонстрировав первое снижение за семь торговых сессий. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на три базисных пункта — до 2,64%.

В лидерах снижения акции Caterpillar (-2,43%) и JPMorgan Chase (-0,76%). Финансовый холдинг предупредил о росте стоимости депозитов и выразил опасения насчет замедления роста мировой экономики.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,37%, закрывшись на отметке $65,66.

Игроки после резкого падения стоимости фьючерсных контрактов на Brent и WTI в начале недели, во вторник, предпочли закрыть часть "коротких" позиций в преддверии выхода еженедельных данных по запасам нефти от Минэнерго США, которые будут опубликованы в 18.30 мск.

Сегодня позитивным настроениям на старте торгов будет способствовать вышедшая статистика от Американского института нефти, согласно которой недельные запасы "черного золота" в стране снизились на 4,2 миллиона баррелей.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах потерял 0,02%, закрывшись на отметке 2494,02 пунктов. Индикатор вторую неделю проводит в рамках диапазона 2450-2500 пунктов, при пробое которого можно будет наблюдать движение порядка 100 пунктов в сторону выхода из данной консолидации.

В настоящий момент локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на отметке 118850, сопротивления находятся на отметках 120300 и 122000 пунктов.

Вчера российская валюта завершила торги на отметке 65,70, снизившись на 0,32% по отношению к американскому доллару.

В текущей ситуации сопротивления в паре рубль-доллар находятся на уровнях 65,90 и 66,20, поддержки расположены на отметках 65,40 и 65,20.

На данном этапе решение Федеральной резервной системы США взять паузу в цикле повышений процентной ставки и нормализация торговых отношений между США и Китаем являются позитивными факторами для валют и долговых рынков emerging markets, а опасения введения санкций против ведущих отечественных банков и госдолга, на мой взгляд, сильно преувеличены. Единственным препятствием на пути укрепления российской валюты по-прежнему является бюджетное правило, которое поддерживает политику слабого рубля. В связи с этим базовый сценарий движения пары рубль/доллар на первый весенний месяц предполагает диапазон 64,90 – 67,20. Однако при сохранении положительной конъюнктуры на внешних и сырьевых площадках в первой декаде марта нельзя исключать вероятности укрепления рубля к уровню 63 по отношению к доллару и 72,50 к евро.