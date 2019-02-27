Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным повышением порядка 0.3-0.4%, вблизи отметки 2500 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2490, 2480 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2520, 2530 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее улучшение внешнего фона, а также заметный вечерний прирост стоимости фьючерсов на указанный индекс. Позднее он может продолжить повышение в район 2510 п.

Во второй половине дня ключевым ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. В связи с этим самым важным внешним сигналом выступит вечерняя публикация еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (18.30). Значимость ряда других макроэкономических показателей, которые выйдут в ЕС и в США, сегодня отходит на второй план.

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.02%) и РТС (-0.71%) завершили торги с неравномерным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Сравнительная слабость долларового индекса РТС была обусловлена утренним ослаблением курса рубля. В то же время рублевый индекс МосБиржи провел весь торговый день в состоянии безыдейной консолидации несколько ниже уровня предыдущего закрытия. В целом вчерашнее движение локального рынка акций соответствовало неоднозначному состоянию внешнего фона.

Добавим, что вчерашнее повышение стоимости нефтяных фьючерсов не вызвало видимого оптимизма у участников локальных торгов. Фьючерсы на нефть сорта Brent за минувшие сутки прибавили в цене около одного доллара, или порядка 1.5%. Однако они оказались не в силах отыграть даже половину своей сильной просадки, состоявшейся днем ранее.

С технической точки зрения в рублевом индексе МосБиржи вчера сохранилась нейтральная среднесрочная техническая картина. Однако весьма вероятный пробой близкого уровня сопротивления, расположенного в районе 2500 п. сформирует позитивный технический сигнал в пользу дальнейшей игры на повышение.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) существенно подорожали и пришли в состояние контанго величиной в 8.3 п. или около 0.7% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка заметно улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне символического понижения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее заметным движением среди голубых фишек стала достаточно сильная просадка акций ГМК Норильский Никель (GMKN RM, —1.19%). В них состоялась фиксация среднесрочной прибыли по факту публикации сильных финансовых результатов эмитента по МСФО за 2018 год. В частности, годовая чистая прибыль «Норникеля» увеличилась на 44% до уровня в $3059 млн. В то же время годовая выручка горно-металлургической компании возросла на более скромные 28%.

В целом же существенное улучшение финансовых показателей «Норникеля» оказалось достигнуто за счет целого ряда благоприятных факторов. Среди них стоит отметить рост цен на большинство производимых компанией металлов, увеличение объемов продажи меди и палладия, сокращение капитальных затрат и эффект от долгосрочной программы по повышению эффективности.

Акции ВТБ (VTBR RM, —1.21%) также подверглись умеренным распродажам на фоне публикации финансовой отчетности кредитной организации за 12 месяцев и за 4 квартал 2018 года. Она оказалась весьма неоднозначной. Чистая прибыль Группы ВТБ возросла на 48.9% по итогам года, но в то же время сократилась на 12.7% по итогам 4 квартала. Конечно, значимость годового финансового результата превышает важность квартальных показателей. Тем не менее, наметившаяся тенденция к сокращению процентных и комиссионных доходов банка представляется тревожным сигналом для инвесторов и спекулянтов.

Бумаги розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, —1.20%) заметно подешевели, несмотря на очередной сообщение эмитента о продолжении выкупа собственных акций на рынке. Указанная программа обратного выкупа уже почти закончена. Однако она не стала стимулом для существенного среднесрочного роста стоимости акций ритейлера. Вчера же стало известно о завершении выпуска биржевых облигаций «Магнита». Таким образом, компания выкупает собственные акции и одновременно привлекает денежные средства на долговом рынке под проценты.

Существенно сильнее рынка вчера закрылись бумаги Полюс (PLZL RM, +1.34%), Алроса (ALRS RM, +1.40%), ИнтерРао (IRAO RM, +1.29%), Распадская (RASP RM, +2.23%), Polymetal (POLY RM, +1.18%), RUSAL plc (RUAL RM, +0.92%). Как мы видим, повышенным спросом вчера пользовались преимущественно акции добывающих компаний, не относящихся к нефтегазовому сектору. Очевидно, это было связано с появившимися признаками приостановки среднесрочного роста цен на «черное золото».

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение стоимости в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.6%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 повысился на 0.6%. Гонконгский Hang Seng также подрос на 0.6%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия рублевого индекса МосБиржи с заметным приростом.