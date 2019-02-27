Вчерашний день на рынке акций начался снижением. Лишь в районе обеда начались осторожные покупки, которые усилились к закрытию рынка и на послеторговом аукционе. Такая картина говорит в пользу того, что сегодня с утра умеренный оптимизм на рынке будет преобладать и «быки» попробуют поднять Индекс Мосбиржи выше отметки 2500 пунктов.

Внешний фон с утра слабо положительный. Фондовая Америка закрылась в символическом минусе, меньше одной десятой процента теряют в данный момент американские фьючерсы. Однако подрастает нефть и преимущественно в «зеленой» зоне азиатские фондовые площадки.

Сегодня с утра можно попробовать прикупить Сбербанк, который так и не пробил поддержку 204 руб. Неоправданно сильно, на 1,2%, снизился вчера «Норильский Никель», несмотря на то что выпустил неплохой отчет. Скорее всего, в бумагах ГМК прошла фиксация «по факту», но сегодня они должны вновь подрасти, отыгрывая в том числе и слабеющий рубль.

Нефть, похоже, оправилась от испугов, вызванных заявлением Трампа, что котировки слишком высоки, и опасениями сильной «медвежьей» атаки по типу тех, что мы неоднократно наблюдали в конце прошлого года. Сейчас котировки приближаются к 66 долларам за баррель, а целью среднесрочного движения по-прежнему остается отметка 70. В ожидании дальнейшего роста «черного золота» целесообразно присмотреться к «Роснефти» и «Лукойлу».

Как мы и предполагали, рубль даже не попытался всерьез протестировать отметку 65 руб за доллар и начал плавное снижение. Особых поводов для обесценивания российской валюты нет, и пара доллар-рубль вряд ли уйдет значительно выше отметки 66.

Сегодня смотрим за спросом нерезидентов на рублевые обязательства Минфина. Успешность размещения ОФЗ на аукционе может придать небольшие силы рублю.