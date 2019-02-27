Вчера днем котировки российских акций двигались вниз из-за резкого падения цен на нефть в понедельник, а также на фоне снижения азиатских индексов и слабого начала торгов на европейских торговых площадках. Как и неделей ранее, поддержки от позитивных новостей о сравнительно успешном завершении очередных переговоров США и Китая хватило ненадолго. Хотя вечером нефтяные котировки начали подрастать, а европейские индексы вышли в плюс, этого оказалось недостаточно, чтобы российский рынок вернулся к росту. По итогам торгов индекс РТС упал на 0,7%, а изменение индекса IMOEX было минимальным. Рубль ослаб к доллару США почти на 0,5%.

Европейские рынки провели большую часть торгов в красной зоне, но завершили день небольшим ростом. Индекс Euro Stoxx 50 прибавил меньше 0,3%. Определенную поддержку акциям европейских компаний, видимо, обеспечило заявление британского премьера Терезы Мэй о том, что она готова поставить на голосование в парламенте вопрос о переносе сроков брекзита, чтобы избежать выхода страны из ЕС без соглашения, если депутаты отклонят ее вариант документа при голосовании 12 марта. При этом она продолжит договариваться с Брюсселем, чтобы Великобритания могла покинуть ЕС 29 марта, как запланировано.

Американские рынки после волатильных торгов закрылись почти без изменений. Выступление главы ФРС Джером Пауэлла в банковском комитете Сената не оказало заметного влияния на рынки. Нефтяные котировки вчера немного восстановились, а сегодня продолжают умеренный рост на ожиданиях сокращения запасов нефти в США, которое прогнозирует API по результатам недели, завершившейся 22 февраля. Соответствующую статистику опубликует сегодня Минэнерго Соединенных Штатов. По оценке API, запасы нефти сократились на 4,2 млн барр., а бензина – на 3,8 млн барр. Консенсус-прогноз, консолидированный агентством Bloomberg, напротив, обещает рост запасов нефти на 3 млн барр. и снижение запасов бензина на 1,25 млн барр.

Министр энергетики РФ Александр Новак вчера заявил, что российские компании сократили добычу на 140–150 тыс. барр./сутки по сравнению с декабрем 2018 г., а к концу марта-началу апреля объем сокращения достигнет 228 тыс. барр./сутки – уровня, согласованного в рамках ОПЕК+.

Азиатские рынки сегодня растут без заметных причин, фьючерс на индекс S&P 500 пока не меняется. Российский рынок начнет день ростом индекса РТС на 0,6%.