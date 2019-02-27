Российский рынок акций подрастет в начале дня на улучшении внешнего фона, рубль консолидируется на текущих позициях. Оптимизм на азиатских площадках может способствовать росту отечественного фондового рынка.

ИНДЕКСЫ

Виталий Манжос из ИК "Алго капитал" ожидает открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением, порядка 0,3-0,4%, вблизи отметки 2500 пунктов.

"В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение внешнего фона, а также заметный вечерний прирост стоимости фьючерсов на указанный индекс. Позднее он может продолжить повышение в район 2510 пунктов", — считает он.

"Внешний фон с утра слабо положительный. Фондовая Америка закрылась в символическом минусе… Однако подрастает нефть и преимущественно в "зеленой" зоне азиатские фондовые площадки", — говорит Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

ВАЛЮТА

На валютном рынке в краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации в диапазоне 65,5 – 66 по паре доллар-рубль, считает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

"Сегодня рубль, кроме прочего, будет находиться под влиянием аппетита инвесторов к аукционам ОФЗ. Наличие интереса иностранных инвесторов к инвестициям в российские бумаги окажет поддержку рублю", — говорит Константин Кочергин из банка "Восточный".

По его мнению, в среду пара доллар-рубль будет торговаться в диапазоне 65,25– 65,95 рубля.

"Особых поводов для обесценивания российской валюты нет, и пара доллар-рубль вряд ли уйдет значительно выше отметки 66. Сегодня смотрим за спросом нерезидентов на рублевые обязательства Минфина. Успешность размещения ОФЗ на аукционе может придать небольшие силы рублю", — говорит Антонов.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США во вторник закрылись в "красной" зоне на фоне комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и внутренних статданных.

В частности, Пауэлл, выступая перед банковским комитетом сената США, заявил, что регулятор считает оправданным "терпеливый" подход к повышению ставок. Он подтвердил смену политики регулятора, сославшись на "перекрестные течения и противоречивые сигналы", которые стали аргументом против повышения ставки.

Фьючерсы на американские фондовые индексы прибавляют символические 0,03%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром также растут: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai на 0,67%, гонконгский Hang Seng Index на 0,63%, японский Nikkei 225 на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,4%.

Стоимость нефти растет на 0,66% — до 65,79 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро снижается на 0,11%, до 1,1376 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций снизился по основным индексам, не найдя драйверов роста.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов подешевел на 0,02%, до 2494,02 пункта, индекс РТС — на 0,71%, до 1193,07 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 21 копейку, до 65,70 рубля, евро — на 43 копейки, до 74,84 рубля, следует из данных Московской биржи.