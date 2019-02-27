Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть повышаются после роста накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок улучшились.

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились снижением трех основных индексов на 0,1% после противоречивых статистических данных, а также выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Председатель центробанка, с одной стороны, отметил благоприятные перспективы национальной экономики, а с другой говорил о терпеливом подходе к дальнейшему изменению ставок, которое должно зависеть от поступающих данных.

Фьючерс на индекс S&P500 с утра теряет около 0,1%. Американские законодатели в палате представителей заблокировали законопроект Трампа о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,3%. В регионе наблюдают за новостями относительно Brexit — теперь речь идет о возможной отсрочке выхода из ЕС.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,5%. На площадках Китая индексы изменяются разнонаправленно в ожидании торговых новостей.

Нефтяные фьючерсы с утра прибавляют около 0,5%, после небольшого повышения накануне. Цены отступили от района краткосрочных поддержек 64,50 долл (для Brent) и 54,90 долл (для WTI) на фоне намерений ОПЕК+ продолжать свою политику по балансировке рынка, несмотря на недовольство Трампа. Кроме того, в Американском институте нефти сообщили о сокращении запасов “черного золота” на прошлой неделе на 4,2 млн баррелей, а запасов бензина – на 3,8 млн баррелей. От отчета Минэнерго США в среду, тем не менее, ждут повышения запасов нефти.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги вторника в небольшом минусе, вернувшись в рамки краткосрочных диапазонов. Индексы продолжают боковое движение, консолидируясь вблизи психологически важных отметок 2500 и 1200 пунктов.

Рубль, тем временем, ослаб против доллара и евро, несмотря на восстановление нефтяных цен. Пара доллар/рубль завершила день чуть ниже сопротивления 65,70 руб, что говорит о шансах рубля на некоторое укрепление. Пара евро/рубль по итогам торгов находилась выше 74,80 руб, но при дальнейшем росте встретится с сопротивлением 75 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти в плюс благодаря улучшению мировых настроений и восходящей динамике нефтяных цен. На рынке РФ продолжается краткосрочная консолидация в ожидании веских драйверов движения.