Выручка достигла $5 836 млн (+1% против консенсуса, +3% против АТОНа, без изменений п/п), поскольку рост производства компенсировал снижение цен. EBITDA выросла до $3 152 млн (+8% против консенсуса и АТОНа, +2% п/п), рентабельность увеличилась на 1.2 пп п/п до 54% на фоне улучшения динамики выручки и контроля над затратами выше ожиданий. FCF составил $2 331 млн (+3% против АТОНа) благодаря росту OCF и высвобождению оборотного капитала в размере $493 млн во 2П18 (выше прогноза), хотя и упал на 10% п/п из-за увеличения капзатрат в два раза п/п. Норникель подтвердил прогноз по капзатратам на 2019 на уровне $2.2-2.3 млрд (+40% г/г), а также прогноз по металлам: нейтральный по Ni (компания ожидает небольшое сокращение дефицита в 2019-21) и позитивный по Pd (рост дефицита на 25% г/г в 2019, обратный переход на Pt для производства автомобильных катализаторов маловероятен).

Наше мнение. Норникель опубликовал сильные результаты за 2П18 — показатель EBITDA и высвобождение оборотного капитала оказались выше прогноза. Мы имеем рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Норникелю, который торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2019П 6.6x (в рамках среднего 5-летнего значения). По спотовым ценам на металлы и курсу рубля Норникель по-прежнему дешев с мультипликатором EBITDA 5.6x, но мы считаем, что ралли в палладии в среднесрочной перспективе прекратится, поскольку стимул его замены на платину для производства катализаторов очень высок.



