Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед Сенатом не оказало никакого влияния на рынки, поскольку он просто повторил январский пресс-релиз ФРС.

UST подросли после выхода разочаровывающей статистики по строящимся жилым домам в США (1078 тыс против ожидаемых 1256 тыс, —11% м/м), UST10Y YTM — 2.65% (-3.5 бп).

Слабая статистика в США привела к снижению отдельных выпусков EM и высокодоходных облигаций. Так, доходность суверенных выпусков из региона Sub-Sahara Africa выросла на 3-5 бп. Ключевые суверенные выпуски EM закрылись без изменений / снижением доходности на величину до 3 бп.

Российские суверенные евробонды немного укрепились, а доходность ОФЗ выросла примерно на 3 бп перед аукционом. Минфин сегодня предложит ту же пару, что и на прошлой неделе: 5-летний выпуск 26223 и 10-летний выпуск 26224.



