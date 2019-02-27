По итогам торгов 26 февраля индекс МосБиржи снизился на 0,02% до 2494,02 п., а РТС на 0,71% до 1193,07 п. Поводов для распродаж не было, но негативный внешний фон не способствовал росту. После девяти недель ожиданий сделки между КНР и США, у рынков не осталось мотивации для дальнейших покупок. В минусе оказались и бумаги отчитавшихся компаний, хотя отчётность сложно назвать слабой. «ВТБ» (-1,21%) сообщает о росте прибыли по МСФО в 2018 году на 48,9% до 178,8 млрд рублей. ГМК «Норникель» (-1,19%) увеличил прибыль по МСФО в 2018 году на 44% до $3,059 млрд рублей при росте выручки на 28%. «Газпром» (+0,49%) провёл во вторник день инвестора в Гонконге. Из позитива можно отметить завершение строительства «Силы Сибири» на 99%, а также рост доли на европейском рынке до 36,7% с 34,7% в 2017 году. Капитальные затраты на ближайшие полтора десятилетия будут не менее 1 трлн рублей в год. На 2019 год расходы составят 1,33 трлн рублей. Дивиденды за 2018 год заложены в бюджет на уровне 10,43 рубля на акцию. Рынок, естественно, рассчитывал на более активное сокращение капиталовложений, так как на 2019-2020 годы приходится завершение основных проектов. Тем не менее новые проекты должны будут увеличить выручку, что также скажется и на росте прибыли и дивидендов. Самыми сильными бумагами дня стали «Распадская» (+2,23%), «АЛРОСА» (+1,4%), «Полюс» (+1,34%). Аутсайдерами торгов оказались Yandex (-2,03%), «САФМАР» (-1,96%) и «ОГК-2» (-1,92%). Активность снизилась по сравнению с предыдущим днём. К закрытию регулярной сессии объём сделок на основной секции Московской биржи составил 31,08 млрд рублей.

Сам рубль слабел в течение дня, как это делали прочие сырьевые валюты. Сначала можно было говорить о подешевевшей нефти. Однако к вечеру нефть вышла в плюс, а доллар усилил падение против конкурентов. Но налоговый период завершается и российская валюта теряет значительную часть поддержки. В среду Минфин предложит инвесторам остатки ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением 28 февраля 2024 года и ОФЗ-ПД выпуска 26224 с погашением 23 мая 2029 года. Можно ожидать остановки ослабления российской валюты на фоне размещений.

Американские торги проходили преимущественно в минусе. Число новых строительств в США упало за декабрь на 11,2%, а выданных разрешений выросло на 0,3%. Рост индекса цен на жильё замедлился до 5,6% по сравнению с 5,8% в ноябре. Впрочем, индекс цен на жильё в 20 крупнейших городских образованиях США S&P/CS указывает на замедление роста цен до 4,7% с 5,1% в ноябре, что является самым слабым ростом с 2015 года. Меж тем индекс потребительского доверия Conference Board вырос в феврале до 131,4 п. с 121,7 п. в январе. Далее наступило время председателя ФРС Дж. Пауэлла, который выступал с полугодовым отчётом перед банковским комитетом сената. По его словам, экономика посылает конфликтующие сигналы, что оправдывает терпение по поводу каких-либо изменений ставки. С другой стороны, он подчеркнул, что рынок труда остаётся сильным, а также наблюдаются признаки более высоких темпов роста оплаты труда. Одной из главных корпоративных историй дня был слабый отчёт продавца строительных материалов и бытовой техники Home Depot (-0,88%). Компания заявила о снижении сравнимых продаж в начале года. Однако многие аналитики полагают, что данное обстоятельство связано с периодом урезанного финансирования правительства. По итогам дня DJIA снизился на 0,13% до 26057,98 п., а S&P 500 на 0,08% до 2793,90 п.

Азиатские рынки преимущественно торговались в плюсе. Президент США Д. Трамп обещал лидеру КНДР Ким Чен Ыну процветание страны, если она сделает правильный выбор и проведёт необходимые реформы. Впрочем, влияние переговоров на рынки можно считать минимальным. Более важно то, что председатель ФРС Дж. Пауэлл подтвердил текущую позицию паузы в повышении ставки, пока для этого не сложатся необходимые условия. В Гонконге ВВП сократился за IV квартал на 0,3%. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21576,70 п. (+0,59%), Hang Seng — 28951,66 п. (+0,62%), Shanghai Composite — 2962,14 п. (+0,70%).

Нефть демонстрировала позитивную динамику. Накануне API сообщил, что на неделе, завершившейся 22 февраля, коммерческие запасы нефти сократились на 4,2 млн баррелей. Запасы бензина упали на 3,8 млн баррелей, а дистиллятов выросли на 0,4 млн баррелей. Большинство прогнозов указывало на то, что запасы нефти увеличатся при снижении запасов нефтепродуктов. Реакции OPEC на призывы Д. Трампа сократить меры поддержки нефтяных цен всё ещё нет, что можно отнести на счёт молчаливого несогласия с позицией президента США. К 9:00 мск Brent — $65,74 (+0,58%), WTI — $56 (+0,90%), золото — $1329,5 (+0,08%), медь — $6477,2 (-0,24%), никель — $12935 (-0,19%).

Индекс доллара подрастал на 0,1% до 96,005 п. К 9:00 мск EUR-USD — $1,138 (-0,09%), GBP-USD — $1,324 (-0,07%), USD-JPY – 110,57 (-0,01%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабопозитивный. Нефть возобновила рост, азиатские рынки в плюсе, а сырьевые валюты незначительно корректируют своё укрепление накануне.

В среду можно ожидать укрепление рубля на фоне проводимых аукционов ОФЗ, а также дорожающей нефти. Рынок акций, скорее всего, сможет отыграть часть потерь предыдущих дней, но вряд ли выйдет из коридора консолидации 2450-2500 по индексу МосБиржи.