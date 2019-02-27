В результате уплаты налогов в понедельник из системы был абсорбирован значительный объем ликвидности – около 837 млрд руб. Тем не менее ставка RUONIA осталась ниже уровня ключевой ставки, составив 7,50% (+30 бп). Между тем вчерашняя торговая сессия прошла без значительного дополнительного давления на однодневные ставки. Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа опустилась до 7,67% (-11 бп), в том числе благодаря снижению давления во второй половине дня. Ставки репо под залог ОФЗ на межбанке в среднем повысились на 5 бп; однако ставки под залог самых длинных ОФЗ выросли на 10–15 бп. Спрос на ликвидность, предоставляемую регуляторами, остался невысоким. Вчера Казначейство разместило всего 50 млрд руб. на месячном депозите в одном банке. В то же время на другом депозитном аукционе Казначейства с лимитом 300 млрд руб. спрос отсутствовал, несмотря на предстоящее в пятницу погашение в объеме 140 млрд руб. Аукцион недельных депозитов ЦБ не внес существенных изменений в ситуацию с ликвидностью на этой неделе – остатки средств банков выросли всего на 46 млрд руб., до 1,81 трлн руб. по состоянию на вчера. Учитывая, что в данный момент остатки средств банков на корсчетах ощутимо превышают минимум, необходимый для прохождения периода усреднения, мы полагаем, что ставка RUONIA на этой неделе будет держаться в пределах 7,50–7,55%. Помимо этого, в конце февраля обычно наблюдается приток ликвидности из бюджета. По оценкам Банка России, на этой неделе в систему через бюджетный канал поступит порядка 455 млрд руб., из которых 150 млрд руб. – сегодня (погашение выпуска ОФЗ-26208). Текущий период усреднения заканчивается в следующий вторник.

Другие ставки вчера умеренно росли. В частности, на 2–3 бп повысились отдельные ставки процентных свопов. Кривые NDF/кросс-валютных свопов сместились вверх в среднем на 5–8 бп, хотя 3-месячная ставка снизилась на 4 бп, до 7,45%. В результате спред между 12- и 3-месячной ставками NDF расширился до 22 бп (+9 бп); однако мы полагаем, что потенциал его расширения пока не исчерпан.