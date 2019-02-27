ВТБ (VTBR LI – ДЕРЖАТЬ) вчера опубликовал отчетность за 4 кв. 2018 г. по МСФО и провел телефонную конференцию. Квартальная прибыль превзошла наши и рыночные ожидания на 14% и 13% соответственно. По итогам года ВТБ заработал 179 млрд руб. прибыли против прогнозировавшихся менеджментом 170 млрд руб., ROAE составил 12,3%. ЧПД оказался на 1% ниже нашего и на 4% ниже консенсусного прогнозов, а чистые комиссии – примерно на четверть ниже ожиданий, и, учитывая опубликованные до этого показатели за октябрь–ноябрь, сокращение пришлось на последний месяц года. По словам руководства, здесь повлияла не столько деконсолидация Почта Банка и ВТБ Страхования, сколько изменения учетной политики в отношении расходов по программам лояльности, которые раньше учитывались как прочие расходы, а теперь – как комиссионные. ЧПМ снизилась на 50 б.п. за квартал до 3,5%, по нашей оценке, и до 3,4%, согласно расчетам банка. Эффективная доходность кредитов еще продолжала снижаться в 4 кв., тогда как стоимость фондирования уже выросла на 30 б.п. квартал к кварталу. В то же время прочий доход оказался несколько выше ожиданий. Банк указал, что прибыль от продажи ВТБ Страхования Согазу составила 54 млрд руб., компенсировав убыток от прекращения признания украинской дочки (17 млрд руб.), обесценение инвестиций в Мосметрострое (12 млрд руб.) и отрицательную переоценку инвестиционной собственности (26 млрд руб.). В 4 кв. ВТБ зафиксировал возврат по налогам на сумму около 20 млрд руб. (чистый результат за квартал составил плюс 5 млрд руб.), что в первую очередь связано с деконсолидацией бизнеса на Украине.

Синергия от реорганизации помогла снизить соотношение Расходы/Доходы до целевых уровней. В части расходов результаты совпали с нашим прогнозом и остались неизменными год к году, соотношение Расходы/Доходы по итогам года составило 40,5% (менеджмент ожидал около 40%) против 44% годом ранее. Банк сообщил, что синергетический эффект от присоединения ВТБ24 в 2018 г. достиг 8,3 млрд руб., в 2019 г. ожидается эффект, равный 15 млрд руб. В целом, реорганизация группы позволила сократить количество персонала на 20% год к году. Стоимость риска составила 1,7% за квартал, отчисления в резервы оказались примерно на 15% выше наших и рыночных ожиданий. Корпоративный кредитный портфель прибавил 1,6% за квартал и 15,5% за год, тогда как рост в рознице составил 12% и почти 29% соответственно (с поправкой на Почта Банк). Корпоративные депозиты за год выросли на 8,6%, розничные – почти на 28%. Доля просрочки сократилась на конец года до 5,7% с 6,9% в 3 кв., доля кредитов 3-й стадии на конец года равнялась 8,6% (9,4% вместе с категорией POCI), при этом просроченными из них являются 66%.

Руководство ждет прибыль на 200 млрд руб. в 2019 г. На текущий год менеджмент дал прогноз для сектора по росту корпоративного кредитования на 5%, розничного – на 13–14%, ВТБ способен показать сходный рост в корпоративном сегменте и опережающий в рознице. Маржа может остаться стабильной год к году, как и соотношение Расходы/Доходы (то есть вблизи 40%), стоимость риска прогнозируется ниже 1,5%. Чистая прибыль ожидается на уровне 200 млрд руб. (примерно плюс 10% год к году). Достаточность капитала по МСФО почти не изменилась за квартал (12% для 1-го уровня и 13,5% для общего капитала), впрочем, метрики по РСБУ остаются более важными. Руководство выразило уверенность в том, что ВТБ выполнит норматив Н20, однако, как мы понимаем, частично это будет сделано за счет снижения дивидендов. Их размер будет определен в апреле, но недавно появилась информация о том, что Минфин разрешил ВТБ в этот раз ограничиться выплатой только 15% прибыли в виде дивидендов. Если вся эта сумма относится только к обыкновенным акциям, то доходность по ним составила бы порядка 5,6%. Однако мы считаем, что указанные выплаты включают в себя и «префы» двух типов, принадлежащие государству. Если предположить, что сохранится прошлогодний принцип уравнивания их доходности, то показатель может составить около 2,5%.