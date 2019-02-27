Сбербанк завтра представит финансовые результаты за 4К18 по МСФО. По нашему прогнозу, отчетность должна быть сильной – прибыль вырастет на 10% г/г (и на 15% с учетом коррекции на DenizBank), а ROAE составит 22,9% по итогам 2018 г. Наш прогноз соответствует консенсус-прогнозу, и мы считаем, что результаты не станут сюрпризом для рынка.

Тем не менее, мы оптимистично смотрим на акции банка: они подешевели примерно на 7% с максимумов 12 февраля (тогда как индекс Московской биржи опустился примерно на 2%) и торгуются по коэффициентам 2019П P/BV и 2019П P/E соответственно на уровне 1x и 4,9x (дисконты соответственно 14% и 13% к средним коэффициентам 2017-2018 гг.). Сбербанк, скорее всего, объявит о выплате дивидендов в марте-апреле.

Мы ожидаем, что коэффициент дивидендных выплат составит 50% чистой прибыли за 2018 г. (при дивидендной доходности 9-10%) с учетом коррекции на DenizBank (так как из-за слабого рубля CET1 сохранится ниже стратегической цели Сбербанка). Если сделка не состоится, мы считаем более вероятным коэффициент дивидендных выплат в 40-45% (при доходности 7-8% по обыкновенным акциям и 8-9% – по привилегированным). В любом случае это будет гораздо выше средней доходности 2017-18 в размере 5,4% и 5,6% на 22 июня 2018 (дата отсечения за прошлый год). Мы ожидаем, что президент Сбербанка прокомментирует это в ходе телефонной конференции, как и статус сделки по продаже DenizBank, а также перспективы комиссионного дохода (в свете недавних новостей по рынку эквайринга и p2p-переводов).