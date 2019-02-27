EVRAZ (EVR:LN, ВЫШЕ РЫНКА) завтра представит финансовые результаты за 2П18 и 2018 г. по МСФО. По нашему прогнозу, отчетность будет сильной на фоне улучшения показателей подразделения в Северной Америке и высоких цен на железную руду и коксующийся уголь. Как мы уже говорили ранее, снижение цен на сталь в конце 2018 г. в основном отразится в отчетности за 1П19. По нашему прогнозу, Evraz объявит щедрые окончательные дивиденды за 2018 г. (примерно $500 млн, по нашей оценке). Дивидендная доходность за 2018 г. составит, по нашей оценке, примерно 15%, что сопоставимо с дивидендной доходностью крупнейших российских компаний-аналогов – НЛМК и Северстали. Отметим, что отношение чистого долга к EBITDA у EVRAZ может опуститься ниже 1,0x на 31 декабря 2018 г., что свидетельствует о сильном балансе компании.
Прогноз результатов Evraz по МСФО: дивидендная доходность за 2018 г составит около 15%
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