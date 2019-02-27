EVRAZ (EVR:LN, ВЫШЕ РЫНКА) завтра представит финансовые результаты за 2П18 и 2018 г. по МСФО. По нашему прогнозу, отчетность будет сильной на фоне улучшения показателей подразделения в Северной Америке и высоких цен на железную руду и коксующийся уголь. Как мы уже говорили ранее, снижение цен на сталь в конце 2018 г. в основном отразится в отчетности за 1П19. По нашему прогнозу, Evraz объявит щедрые окончательные дивиденды за 2018 г. (примерно $500 млн, по нашей оценке). Дивидендная доходность за 2018 г. составит, по нашей оценке, примерно 15%, что сопоставимо с дивидендной доходностью крупнейших российских компаний-аналогов – НЛМК и Северстали. Отметим, что отношение чистого долга к EBITDA у EVRAZ может опуститься ниже 1,0x на 31 декабря 2018 г., что свидетельствует о сильном балансе компании.

Основные прогнозные показатели мы приводим ниже.

По нашему прогнозу, выручка вырастет на 22% п/п на фоне высоких цен на железную руду и коксующийся уголь, а также на фоне роста объемов продаж в североамериканском подразделении компании. Средние цены реализации на трубную продукцию на североамериканском рынке выросли на 16% п/п, тогда как цены на плоский прокат повысились на 26% за аналогичный период. По нашей оценке, выручка за 2П18 составит $ 6,5 млрд, в итоге выручка за 2018 г. будет равняться $ 12,8 млрд.





Мы ожидаем незначительного снижения рентабельности в 2П18. EBITDA за 2П18, по нашей оценке, составит $1,7 млрд, тогда как вклад этого показателя в годовой рост – значительные 40% г/г. Чистая прибыль за 2П18, по нашему прогнозу, составит $ 1,2 млрд.





По нашей оценке, СДП может превысить $1,5 млрд до выплаты дивидендов; кроме того, мы не исключаем влияние положительных единовременных факторов, в результате которых СДП может составить почти $ 2 млрд.





Evraz завтра, 28 февраля, в день выхода отчетности, планирует объявить и размер окончательных дивидендов за 2018 г. Компания уже объявляла о трех промежуточных дивидендных выплатах на общую сумму $ 1,1 млрд за 2018 г. Последние за 2018 г. дивиденды могут составить $500 млн. В этом случае дивидендная доходность за 2018 г. EVRAZ’ может достичь примерно 15% при текущей рыночной капитализации, что ставит Evraz на одну ступень с наиболее щедрыми в отношении дивидендных выплат компаниями-аналогами в секторе металлов и горной добычи.

При текущей макроэкономической ситуации EVRAZ по-прежнему остается привлекательной инвестицией в российский горнодобывающий сектор. Благодаря высокому уровню вертикальной интеграции и лидирующему положению в производстве строительного и железнодорожного проката на российском рынке, акции компании – привлекательное вложение в расчете на рост инвестиций в основные средства, предусмотренных стратегическим планом российского правительства, которое планирует расширять строительство железных дорог, особенно на Дальнем Востоке, а также стимулировать рост сектора жилой недвижимости примерно на 50%. Кроме того, Evraz по-прежнему ориентирован на азиатские рынки в части экспорта, где мы видим большой потенциал роста спроса на сталь на фоне китайских инвестиций по проекту “Один пояс – один Путь”.