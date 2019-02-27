Обсуждение индивидуального пенсионного капитала (ИПК) – системы, в которой граждане будут сами копить на свою будущую пенсию, – набирает обороты (по планам властей, она должна заработать с января 2020 г.). Похожая система уже работает в других странах (Великобритания, Турция, Чили, Новая Зеландия и пр.).

В соответствии с текущими планами в общих чертах она будет выглядеть следующим образом: тариф отчислений на обязательное пенсионное страхование не изменится (22% от фонда оплаты труда), его продолжит полностью выплачивать работодатель, и весь его объем пойдет на выплату страховых пенсий (раньше эти 22% делились между страховой (16%) и накопительной (6%) частями, но с 2014 г. было принято решение о «заморозке» последней, что фактически означало объединение со страховой частью). В дополнение к этим выплатам каждый работник будет дополнительно сам отчислять еще до 6% от своей зарплаты (в 2020 г. – 0%, в 2021 г. – 1% и т.д. до 6%, начиная с 2026 г.), предположительно, в НПФ через вновь создаваемого единого оператора.

Основными целями внедрения ИПК, по мнению властей, являются:

1. Стимулирование граждан больше вовлекаться в формирование пенсионных накоплений;

2. Формирование условий для появления «длинных денег» в экономике.

Выполнение обеих целей выгодно федеральным властям. Так, участие людей в формировании будущей пенсии самостоятельно должно снизить нагрузку на ПФР в долгосрочной перспективе (например, замедлить индексацию социальных пенсий). В свою очередь, выполнение второй цели обеспечило бы приток дополнительных средств на финансовый рынок (т.к. НПФ инвестировали бы средства, получаемые по ИПК, в ценные бумаги, например, в ОФЗ).

Сейчас, как нам кажется, вторая цель гораздо более актуальна для государства, особенно принимая во внимание масштабные инвестиционные планы, обозначенные в майском указе, которые в заметном объеме предполагается финансировать за счет дополнительных чистых заимствований на рынке ОФЗ. В условиях слабого спроса со стороны банков, с одной стороны, и отсутствия явного роста пенсионных накоплений/резервов у НПФ, с другой, «свежие» деньги в случае масштабного внедрения ИПК пришлись бы весьма кстати.

ИПК привлекателен налоговым вычетом и гарантией АСВ

Среди ключевых факторов, которые могли бы поддержать интерес населения к ИПК (наши выводы основаны лишь на имеющейся в данный момент информации, и новые детали в перспективе могут изменить оценку), мы отмечаем:

1. в отличие от существовавшей в прошлом накопительной части пенсии, ИПК является именным «вкладом»: отчисления, осуществляемые работником, принадлежат лично ему (являются его собственностью), и, как мы понимаем сейчас, государство не может ими распоряжаться (например, изъять их в пользу страховой пенсии).

2. в отличие от добровольного пенсионного плана в НПФ, сохранность ИПК будет гарантироваться АСВ.

3. для работника предусмотрен стимул: сумма отчислений в ИПК не будет облагаться НДФЛ (в отличие от средств, которые он сберегает из располагаемых доходов).

4. как мы понимаем, систему ИПК не будут делать принудительной (пусть даже для части населения): в интервью Российской газете финансовый омбудсмен Ю. Воронин заявил, что каждый, имеющий право участвовать в ИПК, может от этого отказаться.

По сути, ИПК по ряду параметров похож на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС): там также есть возможность получить налоговый вычет на сумму инвестированных средств, и он также является собственностью инвестора. Но в отличие от ИПК, ИИС не гарантируется АСВ.

Однако предлагаемая система имеет и ряд недостатков как для бюджета, так и для граждан-участников.

Во-первых, при предоставлении налогового вычета по НДФЛ бюджеты регионов (именно они, а не федеральный бюджет, являются получателями этого налога) будут недополучать средства. Ставка НДФЛ (в процентах от первоначальной зарплаты) будет равна 13% * (1-R/100), где R – ставка отчислений на ИПК (от нуля до 6%). Соответственно, при ставке ИПК 6% бюджет региона получит не 13% зарплат граждан, участвующих в новой системе, а лишь 12,2%.

Во-вторых, эффективная нагрузка на работника в итоге увеличивается. Теперь вместо 13% со своей зарплаты работник будет платить R+(100-R)* 0,13, что равно 13% + 0,87*R, где, как и в прошлом примере, ставка ИПК R= {0…6}. Например, при ставке ИПК в 6% работник заплатит 18,22% от своей зарплаты. Конечно, если доверие к пенсионной системе было бы высоким, такой вариант был бы все равно выгодным: отчисления по ИПК остаются собственностью гражданина, приносят доход, который в теории учитывает временную стоимость денег, а объем платежей по НДФЛ снижается. Однако это снижение несущественно (например, при зарплате в 100 тыс. руб. и ставке ИПК 6% работник сэкономит на НДФЛ лишь 780 руб./мес., или 9360 руб./год, т.е. менее 1% от своей исходной зарплаты).

Эффективность управления средствам также вызывает вопросы

Кроме того, сомнения может вызвать также и доходность инвестиций (будет ли она привлекательна по сравнению с тем же банковским депозитом).

Наконец, непонятно, насколько люди готовы пожертвовать сокращением текущего потребления ради пусть даже и заметной доходности в будущем (особенно в ситуации слабости потребительского сектора и отсутствия фундаментальных факторов для его улучшения). Очевидно, что сейчас доверие населения к пенсионной системе не очень высокое, и, скорее всего, идея о повышении нагрузки на зарплату будет воспринята негативно.

Кроме того, на наш взгляд, остаются открытыми еще два важных вопроса:

1. Что заставит население участвовать в системе ИПК?

2. Как власти собираются компенсировать выпадающие доходы регионов, и каков будет их объем?

Наиболее очевидным решением, с экономической точки зрения, для обоих вопросов одновременно могло бы стать небольшое повышение ставки НДФЛ: для участников ИПК эффективный платеж по НДФЛ мог бы остаться на уровне 13% (за счет того, что взнос по ИПК не облагается налогом), а для тех, кто отказался от участия в ИПК, ставка НДФЛ стала бы выше 13% (в пределах +1 п.п.). В свою очередь, стимулы участвовать в системе ИПК увеличатся, а потери регионов будут восполнены. Однако, на наш взгляд, повышение НДФЛ (пусть и небольшое) может нести в себе существенные социально-политические риски для властей. Поэтому, скорее всего, власти предпочтут отказаться от этой идеи.

Более вероятна какая-то комбинация добровольного и недобровольного привлечения граждан в систему: для одной части населения плюсы от участия в ИПК покажутся выгодными, а для другой (например, для работников крупных госкомпаний и чиновников), возможно, будет крайне трудно отказаться от участия в ИПК. Примером может послужить ситуация, сложившаяся после отмены так называемого «зарплатного рабства» (поправки в статью 136 ТК РФ): даже после того, как работник получил право выбирать банк, в который работодатель будет перечислять ему зарплату, подавляющее большинство бюджетников и работников госкомпаний фактически остаются зарплатными клиентами госбанков (Сбербанк, ВТБ, причем для бюджетников это только карты МИР).

В свою очередь, выпадающие доходы регионов от налогового вычета по НДФЛ можно было бы компенсировать трансфертом из федерального бюджета и/или улучшением администрирования этого налога (которое, кстати говоря, имело место в последние годы, когда рост сборов по НДФЛ опережал повышение доходов и зарплат).

Пока власти не дают оценок ожидаемого притока населения в новую систему, и сейчас оценить это крайне сложно (тем более, что соответствующий законопроект еще не опубликован). Вне зависимости от характера участия в системе (добровольно или частично принудительно) мы полагаем, что максимальное число участников (в самом оптимистичном сценарии) будет ограничено численностью работников с «белыми» зарплатами, в качестве «прокси» мы взяли количество работников крупных и средних организаций (их чуть более 40% от общей численности трудоспособного населения, ~30 млн чел.). В более реалистичном сценарии «автоподписки» людей с доходом выше 85 тыс. руб./мес. (о таком варианте сообщил в интервью финансовый омбудсмен Ю. Воронин) под действие новой системы попадет лишь наиболее обеспеченная часть людей, получающих «белые» зарплаты – по нашим оценкам, их порядка 7% от общей численности населения (~10 млн чел.). В худшем сценарии количество участников окажется крайне мало (1-2 млн чел.), и скорее всего, власти решат изменить механизм ИПК.

В расчетах мы предположили, что зарплата наиболее обеспеченной группы растет лишь на уровень инфляции (4%), тогда как у всех работников с «белыми» зарплатами она повышается в соответствии с исторической динамикой (выше инфляции на 3%, т.е. на 7% в номинале).

Мы решили рассчитать основные параметры системы ИПК в оптимистичном и реалистичном сценарии. Из наших расчетов можно сделать несколько основных выводов:

1. В самом оптимистичном сценарии объем отчислений в ИПК не станет большим: за следующие три года совокупно он едва превысит 500 млрд руб. В реалистичном сценарии эта сумма окажется менее 400 млрд руб. Впрочем, и эта сумма составляет почти половину заложенного бюджетом первичного структурного дефицита бюджета на следующие 3 года (той части, которая должна финансироваться только через ОФЗ), поэтому если предположить, что НПФ все эти средства инвестируют в ОФЗ, это поможет приблизиться к реализации плана властей.

2. Объем налоговых потерь регионов будет очень небольшим даже в оптимистичном сценарии (менее 1% в год, с учетом того, что совокупный объем сборов по НДФЛ приближается к 4 трлн руб./год). Мы полагаем, что в этом случае власти вполне могут обойтись без повышения ставки НДФЛ.

3. Основной ощутимый эффект от этой реформы наступит ближе к 2025-2026 гг. (когда повысятся ставки отчислений ИПК). Поэтому в ближайшие годы эффект от ИПК вряд ли будет существенным для экономики.

Подчеркнем, что несмотря на отсутствие явных негативных экономических эффектов для экономики от системы ИПК в ближайшие годы (исходя из известных нам на данный момент планов властей), мы видим существенные риски изменений, которые могут быть внесены в итоговую версию (повышение ставки НФДЛ, невозможность отказаться от участия в ИПК для части населения и т.п.). Эти риски становятся выше т.к.:

1) власти уже вряд ли откажутся от идеи ИПК (напомним, что она обсуждается два года, а законопроект будет в скором времени опубликован) и, возможно, будут готовы к более жестким шагам по его внедрению;

2) сложились условия, которые помешают на добровольных началах привлечь и удержать население в системе ИПК (низкое доверие граждан к государственным пенсионным инициативам, отсутствие привычки долгосрочного финансового планирования у населения).