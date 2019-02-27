Чистая прибыль Сбербанка по МСФО по итогам прошлого года выросла на 11% по сравнению с 2017 годом — до 831,5 миллиарда рублей, свидетельствует консенсус-прогноз агентства "Прайм", составленный на основе опроса аналитиков.

Чистые расходы на создание резервов по долговым финансовым активам в соответствии с МСФО 9, по прогнозу аналитиков, снизились на 14,9% и составили 244,5 миллиарда рублей.

Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за 2018 год в четверг, 28 февраля.

Глава Сбербанка Герман Греф в декабре прошлого года заявил, что чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2020 году вырастет примерно до 1 триллиона рублей. По оценке Минфина РФ, по итогам 2018 года банк получит прибыль в районе 840 миллиардов рублей.

ОЦЕНКИ АНАЛИТИКОВ

По расчетам старшего аналитика банка "Уралсиб" Натальи Березиной, чистая прибыль Сбербанка за прошлый год выросла на 10%, до 824,2 миллиарда рублей. При этом она ожидает снижения прибыли примерно на четверть квартал к кварталу — до 168,7 миллиарда рублей, а в годовом выражении — на 2,1%.

"ROAE, по нашим оценкам, за квартал составит 18%, по итогам года — около 23%. Мы полагаем, что снижение маржи, которое Сбербанк показал по РСБУ в четвертом квартале, также найдет свое отражение в МСФО, и закладываем минус 30 базисных пунктов квартал к кварталу. Частично это должно быть компенсировано ростом кредитного портфеля, но чистый процентный доход все равно, по-видимому, немного сократится за квартал (мы прогнозируем минус 2%)", — отмечает Березина, добавляя, что с поправкой на деконсолидацию Denizbank рост чистых комиссий за год будет равен около 20%.

Снижения прибыли в четвертом квартале квартал к кварталу ожидают и аналитики "ВТБ Капитала": по их оценкам, прибыль за октябрь-декабрь 2018 года составит 180 миллиардов рублей, что меньше результата третьего квартала на 21%. Однако в годовом выражении, согласно данному прогнозу, квартальная прибыль вырастет на 3,1%.

"На наш взгляд, в отчетном периоде основное давление на прибыль Сбербанка оказали снижение чистой процентной маржи и сезонный рост операционных расходов. Однако снижение расходов на резервирование частично нивелировало давление, благодаря чему чистая прибыль повысилась на 3,1% год к году, достигнув 180 миллиардов рублей, что соответствует доходности капитала в 19%", — прокомментировали они ожидаемые за четвертый квартал результаты банка.

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, Сбербанк в четвертом квартале нарастил чистую прибыль на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 176,5 миллиарда рублей. За девять месяцев прошлого года чистая прибыль крупнейшего российского банка по МСФО выросла на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 655,5 миллиарда рублей.

Прогнозы аналитиков по чистой прибыли Сбербанка за четвертый квартал и 2018 год представлены ниже (в миллиардах рублей):

"Уралсиб" — 168,7 / 824,2

Citi — 170,3 / 825,8

Газпромбанк — 170,5 / 825

"Ренессанс Капитал" — 174 / 829,5

Альфа-банк — 175 / 825

BCS Global Markets — 177 / 832,5

"Атон" — 179,5 / 835

"ВТБ Капитал" — 180 / 835,5

Sova Capital — 182 / 837,5

РИА Рейтинг — 188 / 843,5

При этом Сбербанк в четвертом квартале сократил расходы от создания резервов в годовом выражении на 0,8% — до 72,1 миллиарда рублей, полагают аналитики.

По данным банка, за девять месяцев прошлого года чистый расход от создания резерва по долговым финансовым активам составил 126,5 миллиарда рублей, снизившись на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Однако в связи с переходом на МСФО 9 в прошлом году часть кредитов Сбербанка подлежала переоценке по справедливой стоимости вследствие изменения их кредитного качества — в результате расходы за девять месяцев увеличились до 172,4 миллиарда рублей.

Ожидания по расходам банка на резервы за четвертый квартал и прошлый год выглядят следующим образом (в миллиардах рублей):

"Уралсиб" — 87,5 / 259,9

Citi — 81,4 / 253,8

Газпромбанк — 66,2 / 238,6

"Ренессанс Капитал" — 65 / 237,4

Альфа-банк — 87 / 259,4

BCS Global Markets — 60 / 232,4

"Атон" — 68 / 240,4

"ВТБ Капитал" — 58 / 230,4

Sova Capital — 57 / 229,4

РИА Рейтинг — 91 / 263,4