Mail.ru Group представит свои финансовые результаты за 4К и 2018 г. 1-го марта перед открытием биржи

Мы напоминаем, что в сентябре прошлого года маркетплейс Pandao был классифицирован компанией как актив для продажи на фоне сделки по созданию СП с Alibaba и исключен из фактических результатов и прогнозов. В предоставляемых нами прогнозных значениях Pandao также не учтен, однако результаты сервиса включены в итоги 4К 2017 г. с которыми ведется наше сравнение. Компания публикует скорректированные результаты, которые существенно отличаются от показателей в отчетности по МСФО и наш прогноз приводится с учетом этих корректировок.

Согласно нашим ожиданиям выручка группы за 4К вырастет на 28,9% г/г до 22,6 млрд руб. (за год в целом +28,3% до 73,75 млрд руб.). Одним из основных источников этого роста остается увеличение доходов от рекламы в социальных сетях и перераспределение рекламных расходов в пользу мобильного сегмента, что должно привести к росту доходов от интернет-рекламы на 26% г/г. Мы ожидаем также продолжения быстрого роста выручки от игрового сегмента в 34% г/г на фоне хороших результатов как уже проверенных проектов, так и недавно запущенных. Сегмент IVAS в 3К 2018 г. продемонстрировал признаки оживления после долгого периода стагнации, связанной с падением доходов на десктопе, но мы, тем не менее, прогнозируем сокращение доходов Community IVAS в процентах от выручки группы в 4К. Прогноз группы по росту выручки в 2018 г. +28%-30% или 72,7-73,8 млрд руб.

Мы полагаем, что основное внимание будет сосредоточено на рентабельности EBITDA и достижении целевого показателя в 22-22,5 млрд руб. На протяжении нескольких кварталов EBITDA Mail.ru оказывалась ниже прогнозных значений и менеджмент ожидал существенного улучшения рентабельности, в том числе за счет выравнивания расходов в игровом сегменте и социальных сетях. По итогам 3К 2018 г. рентабельность EBITDA игрового направления составила всего 5,4% против 23,9% за сопоставимый период прошлого года и прогноз компании предполагает восстановление маржинальности по EBITDA сегмента в 4К 2018 г. до уровня 4К 2017 г. (30,5%). Также некоторую поддержку рентабельности окажет исключение из публикуемых результатов показателей Pandao, который за 9 мес. 2018 г. показал операционный убыток в 1,6 млрд руб. Часть средств высвобожденных после создания СП компания должна была реинвестировать в партнерскую сеть Delivery Club, а остальные в свою очередь могли увеличить EBITDA группы.

Наш прогноз по EBITDA Mail.ru за 4К 8,95 млрд руб., что подразумевает рост в 39% г/г и рентабельность в 39,6%. (годовой показатель 22,16 млрд руб., рентабельность 30%).

Определённый интерес представляют комментарии менеджмента относительно результатов Delivery Club, Юла и ESforce, планы по СП с РФПИ, Мегафоном и Alibaba, а также прогнозы на текущий год, которые могут оказаться достаточно консервативными, как это часто бывает в начале года. Наша действующая рекомендация по бумагам Mail.ru Group 30,3 долл. за GDR, что предполагает рост примерно на 24% от текущего ценового уровня.