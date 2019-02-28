Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. Торговый представитель США Лайтхайзер подтвердил намерение Белого Дома отложить повышение пошлин на товары из Китая в официальном порядке, чем продолжил череду положительных новостей от переговоров двух стран. Тем не менее, реакция инвесторов на подобную информацию становится все менее выраженной. Отсутствие значительного числа «коротких» позиций вблизи важного уровня 2800 по S&P и динамика индексов с начала года свидетельствуют об уверенности инвесторов в заключении сделки. К тому же Пауэлл в очередной раз подтвердил планы по стимулированию экономики путем сворачивания программы по продаже облигаций с баланса.

Британский фунт продолжил укрепление на фоне согласия ключевых политических сил Европы в продлении сроков консультаций по Brexit. Накануне Германия и Франция сообщили, что не против отсрочки, но при наличии четкого плана Лондона. Очередной раунд голосования в Парламенте Великобритании, намеченный на 12 марта, даст ответы относительно дальнейших перспектив развития ситуации.

Нефть в ходе вчерашних торгов практически полностью компенсировала снижение начала недели. Изначально позитив трейдеров был основан на планах по продлению соглашения ОПЕК+ на вторую половину 2019 года. Сделано это может быть как на апрельской встрече, так и в июне. Оба раза мероприятие пройдет в Австрии, не исключено, что страны — участники договорятся о дополнительном сокращении, что подстегивает покупки сырья. Дополнительный импульс нефтяным ценам обеспечило снижение запасов, которое составило 8.6 млн. баррелей за неделю – это максимальное уменьшение с середины июля 2018 года. В случае закрепления выше 66.50 по Brent рост должен продолжиться.

Рубль и российский фондовый рынок слабо реагировали на опубликованные подробности законопроектов Конгресса США предполагающих целый ряд ограничений, включая госдолг и СПГ-проекты. При этом Минфин РФ смог привлечь рекордные 57.6 млрд. руб. в ходе аукционов- вчера состоялось погашение выпуска 26208, следовательно, появилась свободная ликвидность, которую можно было разместить с премией к рынку.

«Мосбиржа» сообщила об исключении акций «Мечела» из индексов, что привело к снижению бумаг. Компания имеет значительную кредитную нагрузку, что не позволяет рекомендовать акции к покупке. Fitch сохранил кредитный рейтинг «Новатэка» на уровне «ВВВ». Аналитики отметили рост левереджа и капитальных затрат, но пока не видят в этом большой проблемы. Сегодня отчеты по МСФО за 2018 год раскроют «Сбербанк», «Русгидро» и «Аэрофлот».