Конгресс США опубликовал законопроект о дополнительных антироссийских санкциях, распространяющихся, в том числе, на нефтедобывающий сектор. Документ предусматривает введение санкций в отношении лиц, осуществляющих операции по продаже, аренде или предоставлению российской стороне товаров, услуг, технологий, финансирования или поддержки на сумму более 1 млн долл. или 5 млн долл. в общей сложности за 12-месячный период, способных прямо и существенно поддержать добычу сырой нефти в России и способствовать освоению ее запасов. На операции по обслуживанию действующих проектов новые санкции распространяться не будут. Перечень проектов, не подпадающих под действие санкций, а также перечень конкретных товаров, услуг, технологий, видов финансирования или поддержки, запрет на предоставление которых будет введен, должен будет опубликован не позднее чем через 90 дней после вступления в силу нового закона. Законопроект также вводит запрет на осуществление инвестиций в зарубежные проекты России по производству СПГ.

При самом худшем развитии событий, если предложенные санкции приведут к немедленному прекращению всех нефтесервисных услуг (включая многоступенчатый гидрофрекинг, завершение скважин, каротаж скважин и др.), предоставляемых в России международными компаниями (такими как Hulliburton, Schlumberger и пр.), что мы с трудом себе представляем, способность российских нефтяных компаний поддерживать добычу на прежних уровнях в ближайшем будущем окажется существенно подорвана. В среднесрочной перспективе и российские производители, и нефтесервисные компании, как мы полагаем, адаптируются к новым условиям. Однако на более отдаленном горизонте отставание в технологической сфере, тем не менее, негативно отразится на показателях отрасли. На данном этапе мы будем ждать информации о перечне подпадающих под санкции проектов и услуг, который будет опубликован в течение 90 дней после вступления в силу нового закона. При всем при этом отметим, что в целом мы считаем российскую нефтяную промышленность в значительной мере самодостаточной.

Что касается запрета на инвестиции в зарубежные СПГ-проекты, его последствия, на наш взгляд, не будут существенными, поскольку доля таких проектов у российских нефтегазовых компаний невелика (из существующих отметим 30% Лукойла в проекте Etinde в Камеруне и партнерство Роснефти с ExxonMobil в Мозамбике). В целом же мы рассматриваем новость о готовящихся санкциях как негативную для сектора.