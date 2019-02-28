Рекордные по объемам аукционы Минфина взволновали рынок в ходе вчерашней сессии. В совокупности бумаги ОФЗ 26223 (фев. 24) и ОФЗ 26224 (май.29) привлекли спрос в объеме 76.7 млрд руб., из которых были удовлетворены 35.1 млрд руб. (средневзвешенная доходность 8.23%) и 22.5 млрд руб. (8.45%) соответственно. При детальном рассмотрении мы увидели достаточно конкурентные заявки средним объемом порядка 0.5 млрд руб. и не более 3 млрд руб. в каждой из бумаг. Разброс цен в исполненных заявках составил 0.16 пп и 0.21 пп, что при текущей дюрации соответствует 3-5 бп по доходности.

В определенной степени, первичные размещения превысили потенциальный интерес вторичного рынка, и уже к концу дня доходности в аукционных бумагах прибавили порядка 2-3бп к уровням по итогам аукционов. Общий рост кривой ОФЗ по итогам дня составил 6-8бп на средней и 6бп на длинной дюрации.

На этом фоне можно лишь строить догадки о причинах высокого интереса к аукционам. Наши гипотезы связаны с общим настроением на рынках и коррекцией цен госбумаг с начала недели – порядка 40-50 пп по цене выглядит весьма привлекательным предложением в ситуации слабо реагирующего на внешние рынки рубля (USDRUB вчера безуспешно тестировал отметку 66.0) и отсутствия острого негатива в санкционных инициативах Сената США.