Министр финансов Антон Силуанов объявил вчера, что на выполнение недавно объявленных поручений президента Путина в области социальной политики потребуется не 100-120 млрд руб. ежегодно, а скорее 150 млрд руб. в год. Это говорит о том, что до 2024 г. будет израсходовано 900 млрд руб.

Тем не менее, главное заключается в том, как будут финансироваться эти меры и, следовательно, национальные проекты в целом. По сути, хотя годовые расходы по национальным проектам, в том числе на социальные поручения президента, колеблются в диапазоне от 3,4 трлн руб. в 2019 г. до 4,8 трлн руб. в 2022 г., источники их финансирования полостью не понятны.

Ясно одно – на них пойдут доходы от повышения НДС (примерно 600 млрд руб. ежегодно), дополнительные доходы от улучшения собираемости налоговых сборов (примерно 300-500 млрд руб.) и специальный налог на утилизацию отходов в размере 180 млрд руб. ежегодно. В сумме это эквивалентно в лучшем случае 1,3 трлн руб., что обеспечивает лишь треть необходимой суммы финансирования. Откуда будут поступать оставшиеся деньги, мы, видимо, узнаем позже.