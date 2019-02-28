Обновленный законопроект о санкциях DASKA («Закон о защите безопасности Америки от агрессии Кремля»), представленный вчера (27 февраля) Конгрессом США, фактически запрещает российским нефтяным компаниям приобретать иностранные технологии или получать финансирование на сумму более $1 млн по справедливой рыночной стоимости (годовой лимит составляет $5 млн по справедливой стоимости). Хотя санкции в первую очередь нацелены на новые проекты, ограничение доступа к технологиям также может оказать негативное влияние и на уже действующие проекты.

Продолжающийся переход от добычи традиционной нефти к трудноизвлекаемым запасам (20% добычи нефти в России в 2018) приводит к необходимости использования продвинутых методов добычи нефти (например, горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта). Хотя российские нефтяные компании, несомненно, значительно продвинулись в направлении импортозамещения в технологиях бурения (в частности, в многостадийном гидроразрыве пласта), они все еще зависят от зарубежных технологий.

Несмотря на то, что пока непонятно, как нефтяные компании отреагируют на новые санкции в случае вступления их в силу, на данном этапе мы считаем новость НЕГАТИВНОЙ с точки зрения восприятия, т.к. ограничение доступа к технологиям предполагает риски увеличения операционных и капитальных затрат у российских нефтяных компаний, а также снижения добычи в перспективе, что окажет давление на финрезультаты. Тем не менее это должно быть частично нивелировано ростом цен на нефть, который, на наш взгляд, вероятнее всего будет побочным эффектом этих санкций.