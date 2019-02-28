Детский мир опубликует результаты за 4к18 по МСФО в пятницу, 1 марта.

Детский мир уже представил операционные результаты за 4к18. Как следует из опубликованных данных, выручка по итогам отчетного квартала выросла на 13,2% г/г против роста на 14,8% г/г по итогам 9м18. Мы оцениваем такие темпы роста как высокие, поскольку общее снижение потребления и рождаемости, а также давление со стороны магазинов формата «у дома» в ключевых для Детского мира категориях (в частности, молочная продукция, в сегменте товаров для новорожденных) компенсировалось высокими темпами роста сопоставимых продаж (+3,0% г/г) и заметным расширением торговых площадей (+11,6% г/г).

Мы полагаем, что агрессивная ценовая политика компании привела к сокращению валовой рентабельности на 90 бп г/г, что не будет в полной мере нивелировано снижением коммерческих, общих и административных расходов. При этом основная поддержка будет исходить от продолжающейся оптимизации торговой сети.

Наш прогноз по рентабельности EBITDA предполагает снижение в годовом сопоставлении на 60 бп, до 13,5%, тогда как по EBITDA и чистой прибыли мы прогнозируем рост на 8–10% г/г. Стоит отметить, что квартальные тренды предполагают риск превышения нашего прогноза на 2018 г. вследствие более быстрой оптимизации коммерческих, общих и административных расходов. Мы ожидаем, что руководство компании представит информацию о дивидендах по итогам 2018 г. Наш прогноз по дивидендной доходности за оставшийся период — 5%, на горизонте 12 месяцев – 10%.



