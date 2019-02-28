В четверг, 28 февраля, отечественный рынок ускорил падение, отзеркаливая негативную динамику азиатских фондовых площадок после выхода слабых данных по PMI Китая в промышленности за февраль. Так, индекс Мосбиржи сегодня дешевеет на 0,7%, а РТС – на 0,6%.

Учитывая, насколько сильно инвесторы настроены на позитивный исход переговоров Китая и США по торговым вопросам, любые новости, отражающие пагубное влияние торговой войны на экономику КНР, усиливают опасения рынков на случай, если соглашение между сторонами все же не будет достигнуто. Так и сейчас, официальный индекс PMI для промышленности за февраль ниже прогноза и ниже уровня 50 пунктов насторожил инвесторов (49,2 вместо ожидавшихся 49,5). PMI для непроизводственного сектора так же оказался ниже прогноза, но он пока уверенно держится выше 50 пунктов (54,3 вместо ожидавшихся 54,5 пунктов). Такая статистика, безусловно, повысила градус значимости проходящим торговым переговорам Китая и США в глазах инвесторов, и теперь их исходу будет уделяться еще более пристальное внимание.

Вероятно, рынки насторожили и комментарии американского торгового представителя Роберта Лайтхайзера о том, что об итогах переговоров судить еще рано и угроза повышения пошлин на китайские товары сохранится на долгие годы. Помимо этого, «тревожным» сигналом для рынков стало и безрезультатное завершение переговоров США и КНДР по денуклеаризации последней. Диалог лидеров двух стран показал, какой бескомпромиссной может быть позиция Д.Трампа и как она может быть воспринята другой стороной. В рамках активных торговых переговоров США с Китаем это явно не выглядит фактором поддержки.

Российскому рынку сегодня не оказывают поддержки и котировки нефти. Баррель Brent дешевеет на 0,7%, корректируясь после вчерашнего роста на 1,1% на фоне выхода данных Минэнерго США о неожиданном сокращении запасов на 8,6 млн баррелей. Негативное влияние на «черное золото» оказала слабая макростатистика по Китаю (PMI) и Японии (промпроизводство и розничные продажи).

Все сектора отечественного рынка торгуются сегодня в «красной» зоне. Лидерами падения выступает сектор электроэнергетики (-1% по отраслевому индексу), металлургии (-0,9%) и нефтегаза (-0,8%).

Дальнейшая динамика отечественного рынка будет определяться прогрессом в торговых переговорах США и Китая, а также детализацией санкций в отношении нефтегазового сектора, которые были опубликованы вчера американским Конгрессом. Пока нет ясности реакция рынка на новый законопроект скорее нейтральная, чем негативная.



