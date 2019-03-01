В четверг рынок продолжил снижение. Лидерами роста стали акции АФК Системы (+2,89%). Лидерами падения стали бумаги Россетей (-2,91%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65,50-66.

Газпром (+1,66%) не готов сейчас повышать дивидендные выплаты до 50% от прибыли по МСФО. Однако, это не исключается в будущем, после 2020 года, когда будет закончено основное финансирование строительства крупных объектов. Прибыль Газпрома после 2020 года прогнозируется в размере не менее 1,4 трлн руб. ($20 млрд), или около 60 руб. на акцию. Таким образом, у долгосрочных инвесторов есть шанс неплохо заработать. Я не исключаю, что если Газпром будет постепенно повышать дивиденд (сейчас он это может сделать на фоне относительно низкой долговой нагрузки), то капитализация компании увеличится в 2-2,5 раза на горизонте 3 лет. Однако, вчера появились новости о том, что компания не исключает новых крупных проектов, в частности, Силы Сибири-2. Это, в свою очередь, может помешать увеличению доли дивиденда в прибыли, хотя сами дивиденды будут расти.

АФК Система может продать 20% Медси. Компания отличается сильной динамикой продаж, их рост составляет около 50% YoY, это вдвое выше, чем у конкурента МиД. При этом МиД торгуется с мультипликатором EV/EBITFDA 5,4. Медси по нижней границе оценивалась бы сегодня в 9 млрд рублей, но, с учетом потенциала роста за три года и возможности повышения рентабельности EBITDA до уровня конкурента, если компания будет выводиться на IPO, то оценку могут вытянуть на 30 млрд рублей на горизонте 3-х лет.

Ожидаю боковую динамику. В фокусе нет важных событий и мало статистики. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 2480-2510 п., по паре USD/RUB: 65,00-65,60.