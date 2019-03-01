Переговоры США и Китая завершились хоть чем-то. «Хоть чем-то» предполагает, что договариваться в принципе не отказались, но сама договоренность будет состоять из достаточно сложного механизма взаимодействия, а более-менее внятное соглашение может быть подписано только в марте. Новость сия не сильно воодушевила большинство инвесторов мира, так что биржевые индексы двигались в основном под воздействием технических факторов и ушли от стартовых уровней не далеко. В итоге в течение пятницы британский индекс FTSE100 упал до уровня 7075 п. (-0,46%), французский САС40 прибавил 0,29%, поднявшись до уровня 5241 п., а немецкий DAX вырос на 0,25% — до 11516 п. Американцы же и вовсе предпочли скорретироваться на фоне данных о снижении ВВП в 4-м квартале с 3,4% до 2,6%, что, впрочем, совпало с прогнозами экспертов. По итогам торгов DJIA зафиксировал 25916 п. (-0,27%), S&P500 показал 2784 п. (-0,28%), а NASD COMP оказался на 7533 п. (-0,29%).

В России чрезвычайно важных новостей не было, так что рынки продолжают обсуждать тему новых санкций и каково будет их воздействие, ежели дело дойдет до их принятия. Начав со снижения, отечественные рынки нащупали уверенную поддержку в районе чуть ниже 2467 п. по индекс МосБиржи, от которого оттолкнулись и развернулись в положительную коррекции. Однако вечерняя фиксация длинных позиций все же не дала закрыться «в плюсе»: по итогам четверга индекс РТС потерял 0,23%, оказавшись на уровне 1188 п., а индекс МосБиржи снизился на 0,22% — до 2485 п.

Цены на углеводороды в отсутствие значимых новостей провели торговый день в целом в боковом движении, которое, тем не менее, сопровождалось заметной волатильностью. Однако ночью котировки нефти заметно выросли и по состоянию на 08:20 мск. стоимость нефти марки BRENT составляет 66,60 долл./барр., а техасской светлой WTI 57,43 долл./ барр. Сегодня вечером ожидается публикация данных по числу буровых установок от Baker Hughes, что может внести коррективы в дальнейшую динамику стоимости энергоносителей.

Российский рубль, как и нефть, оказался в зоне заметной турбулентности, практически повторяя её движения. И если вчера он в целом находился пусть и в широком, но боковом коридоре, то ночью заметно укрепился по отношению к основным валютам. На данный момент (8:26 мск.) один доллар стоит 65,85 рубля, а один евро – 74,87 рубля.

Сегодня в Европе ожидается выход значительно количества макроэкономической статистики, что окажет определенное действие на динамику биржевых индексов. В остальном же день не предвещает существенных сюрпризов – открытие пройдет почти наверняка в слабо позитивной зоне, а дальнейшее движение рынков будет определяться уже качеством поступающей в течение дня информации.