В четверг рынок остался в фазе консолидации, изменения цен высоколиквидных бумаг носили разнонаправленный характер. Акции АФК Система (AFKS) подорожали на 2.9% после выхода сообщений о росте чистой прибыли сети «Медси» в два раза по итогам года (кроме того, сообщается о планах АФК Система продать долю 20% в «Медси»). Газпром (GAZP) подорожал на 1.7%, Сбербанк (SBER) – на 1.2%. Тем временем обыкновенные акции Сургутнефтегаза (SNGS) подешевели на 1.5%, Лукойла (LKOH) – на 1.4%, Новатэка (NVTK) – на 1.4%, Норникеля (GMKN) – на 1.3%, корпорации Алроса (ALRS) – на 1.2%.

Во втором эшелоне продолжается разнонаправленное движение цен. В плюсе закрылись Павловский автобус (PAZA, +9.7%), Ставропольэнергосбыт (STSB, +5.8%), группа ГАЗ (GAZA, +3.5). Тем временем обыкновенные акции Варьеганнефтегаза (VJGZ) подешевели на 6.3%, Электроцинка (ELTZ) – на 5.1%, Южного Кузбасса (UKUZ) – на 4.5%.

Фондовые индексы США потеряли в среднем в пределах 0.3%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые закрылись разнонаправленно, азиатские находятся в среднем в плюсе.

С позиций технического анализа, пока нет оснований говорить о сигналах к выходу из консолидации по индексу РТС, но закрепление ниже уровня 1200 пунктов повышает вероятность последующей коррекции вниз.

Внимание трейдеров на мировых фондовых площадках по-прежнему сосредоточено на торговых переговорах между США и КНР — стороны рассчитывают на заключение сделки в течение ближайших недель (несмотря на слова президента США Д. Трампа о готовности прервать переговоры, если условия сделки его не устроят).

Во второй половине дня некоторое влияние на ход торгов на глобальных рынках могут оказать данные по инфляции (индекс PCE, 16:30 мск) и деловой активности (индекс ISM Manufacturing PMI, 18:00 мск) в США.

На валютном рынке остается в силе консолидационный диапазон 65.5 – 66.0 по паре доллар-рубль.