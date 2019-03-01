Завершившийся вчера двухдневный саммит США-КНДР не был отмечен подписанием двустороннего соглашения. Какого-либо значительного влияния на глобальные рынки итоги саммита не оказали (по большому счету завышенных ожиданий перед встречей лидеров двух стран и не наблюдалось). Также в центре внимания вчера находилась публикация оценки американского ВВП за 4 кв. (первая оценка, ожидаемая в конце января, не была опубликована из-за шатдауна) – показатель составил 2,6% (сопоставимо с уровнем консенсус-прогнозов, соответственно, влияние на рынок также невысоко).

Сегодня в Азии наблюдается некоторое улучшение настроений на фоне публикации индекса деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin. Показатель за месяц подрос с 48,3 пунктов до 49,9 пунктов (согласно консенсус-прогнозу, ожидалось лишь умеренное восстановление индекса до 48,5 пунктов). Большинство индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют сегодня положительную динамику, фьючерсы на американские индексы также прибавляют около 0,4%, перекрывая умеренное снижение вчерашнего дня.

Аппетит к риску на глобальных рынках в краткосрочной перспективе продолжает сильно зависеть от заявлений официальных лиц США относительно перспектив заключения торгового соглашения с Китаем. В среду торговый представитель США Р.Лайтхайзер вновь отметил, что одного только роста импорта КНР недостаточно для заключения торговой сделки (акцент на необходимости структурных изменений, особенно в сфере защиты интеллектуальной собственности). Вчера экономический советник Д.Трампа Л.Кудлоу попытался, напротив, добавить позитива, отметим, что стороны «стоят на пороге исторической торговой сделки». Ожидается, что встреча лидеров США и Китая состоится во второй половине марта, и, вероятно, вопрос торговых противоречий продолжит оставаться определяющим для рынков на горизонте ближайшего месяца.

Российский фондовый рынок по итогам вчерашнего дня продемонстрировал локальное снижение в рамках 0,2% по индексу Мосбиржи. Диапазон 2450-2500 пунктов, в котором индекс находится большую часть времени уже больше чем две недели, пока по-прежнему актуален, однако, на наш взгляд, при отсутствии негативных сюрпризов возрастает вероятность смещения индекса у уровням в 2500-2520 пунктов.