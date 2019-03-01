Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.3%, в районе 2490-2495 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2480, 2470 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2500, 2510 п.

После умеренно-позитивного открытия индекса МосБиржи мы можем увидеть его дальнейшее повышение к ближайшему значимому уровню 2500 п. Этому способствует благоприятное утреннее состояние внешнего фона.

Во второй половине дня в США состоится публикация большого количества значимых статистических показателей, которые в целом могут иметь смешанный характер. Наиболее важным из них станет выход февральского значения индекса потребительского доверия от Университета Мичигана (18.00 МСК). В целом же локальный рынок акций будет двигаться «с оглядкой» на динамику нефтяных фьючерсов.

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.22%) и РТС (-0.23%) завершили торги с незначительным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Основной причиной их умеренного падения выступила негативная динамика нефтяных фьючерсов. Вместе с тем, мы не наблюдали агрессивных распродаж в российских акциях. Явную слабость демонстрировали в основном представители нефтегазового сектора.

На фоне несущественного однодневного падения среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС не изменилась. Она по-прежнему выглядит нейтральной. Особенно это относится к рублевому индексу МосБиржи. Он уже более двух недель удерживается в рамках узкого двухпроцентного диапазона 2450-2507 п.

Стоит отметить, что безрезультатное завершение переговоров между первыми лицами США и КНДР не оказало явного влияния на локальный рынок акций, как и эскалация напряженности между Индией и Пакистаном. Ключевым внешним фактором для российских фондовых индексов остаются ожидания обещанного ужесточения внешнего санкционного режима со стороны США. Напомним, что введение нового пакета ограничительных мер против РФ ожидалось еще в ноябре прошлого года. Однако этому помешали промежуточные выборы в конгресс и январский шатдаун в Соединенных Штатах. Теперь в США обсуждается очередной законопроект на эту тему.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 2.5 п. или около 0.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного понижения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее значимым корпоративным событием стала публикация квартальных и годовых финансовых результатов «Сбербанка» по МСФО. В связи с этим бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +1.17%) и Сбербанк-ап (SBERP RM, +1.33%) закрылись заметно сильнее рынка. По итогам 4 квартала чистая прибыль Группы Сбербанк возросла на 2.2%. Ну а за весь 2018 год она увеличилась на 11.1% до рекордного уровня в 831.7 млрд руб. Как мы видим, в конце прошлого года наметилось серьезное замедление темпов роста прибыли кредитной организации. Это является напоминанием о том, что даже длительный и устойчивый цикл улучшения финансовых показателей любого предприятия не может продолжаться бесконечно. Дополнительным позитивом для акций «Сбербанка» стало вчерашнее заявление главы «Сбербанка» Германа Грефа о том, что решение по годовым дивидендным выплатам за 2018 год будет «хорошим».

Акции АФК Система (AFKS RM, +2.89%) пользовались повышенным спросом на фоне известия о том, что компания-эмитент может продать до 20% принадлежащей ей сети медицинских клиник «Медси». После памятного мирового соглашения с АНК «Башнефть», НК «Роснефть» и Республикой Башкортостан у «Системы» сохраняется насущная потребность в сокращении уровня долговой нагрузки. Поэтому возможность выгодной продажи небольшой части полностью контролируемого актива воспринимается участниками рынка как позитивный сигнал.

На волне вчерашних покупок мы наблюдали в акциях АФК Система очередную неудачную попытку пробоя прочного уровня сопротивления, расположенного в районе 10 руб. В случае преодоления указанной отметки следующими среднесрочными целями для указанных бумаг станут отметки 10.50 и 11.00 руб.

Заметно хуже рынка вчера торговались многие бумаги нефтегазовых компаний: Лукойл (LKOH RM, —1.42%), Татнефть-ао (TATN RM, —2.37%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, —1.46%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, —1.06%), Новатэк (NVTK RM, —1.37%), Башнефть-ап (BANEP RM, —1.25%). Им не пошла на пользу вчерашняя слабость нефтяных фьючерсов.

Существенно слабее рынка также закрылись бумаги Алроса (ALRS RM, —1.25%), FIVE-гдр (FIVE RM, —1.64%), ФСК ЕЭС (FEES RM, —1.53%), Россети-ао (RSTI RM, —3.32%), САФМАР-ао (SFIN RM, —3.82%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенный прирост стоимости в пределах 0.4-0.6%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.5%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 прибавил 1.1%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0.2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия рублевого индекса МосБиржи с некоторым повышением.