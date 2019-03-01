Рынок акций РФ и рубль в начале торговой сессии мало изменятся в отсутствие сильных сигналов. Отметки 2500 и 1200 по индексам Мосбиржи и РТС остаются главными уровнями сопротивлений.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается повышение индекса Мосбиржи в начале дня на 0,3% в районе 2490-2495, в качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2480 и 2470, значимыми сопротивлениями останутся отметки 2500 и 2510, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

С позиций технического анализа пока нет оснований говорить о сигналах к выходу из консолидации индекса РТС, на валютном рынке остается в силе консолидационный диапазон 65,5–66 по паре доллар-рубль, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".

Прогноз по курсу USD/RUB на сегодня — 65,65–66,35, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 0,3% на фоне итогов американо-северокорейского саммита.

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели 27-28 февраля в Ханое второй по счету саммит. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, они не достигли соглашения по итогам саммита, но провели "хорошую и конструктивную" встречу. Позже Трамп на пресс-конференции заявил, что разногласия с КНДР касались не снятия санкций, Пхеньян не пошёл на уступки в "другой сфере".

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышались на 0,4-0,6%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном росли – на 0,3-1%, японский Nikkei 225 – на 1%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,7%.

Стоимость нефти повышается к уровням предыдущего закрытия на 0,9% до 66,89 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро колеблется на уровне 1,1372 доллара против 1,1370 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций по итогам дня умеренно снизился по основным индексам в отсутствие драйверов роста, однако эксперты рынка не наблюдают агрессивных распродаж.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,22%, до 2485,27 пункта, индекс РТС — на 0,23%, до 1188,28 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга повысился на 12 копеек до 65,91 рубля, евро — на 23 копейки, до 75 рублей, следует из данных Московской биржи.