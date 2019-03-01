По итогам 4к18 прибыль Сбербанка составила 182 млрд руб. (что предполагает ROE на уровне 19%), на 4% и 1% соответственно превысив консенсус-прогноз и наши ожидания. Такой рост показателя был обусловлен преимущественно более низкими, чем мы и консенсус полагали, расходами на создание резервов вследствие высокого качества активов. В то же время темпы генерации капитала оказались низкими на фоне переоценки операционного риска и ослабления рубля. В ближайшие кварталы эффект от изменения курса рубля может смениться на обратный, и сохраняющаяся высокая прибыльность, на наш взгляд, окажет поддержку капиталу. Наша прогнозная цена обыкновенных акций Сбербанка на горизонте 12 месяцев составляет 360 руб., ожидаемая полная доходность – 84%. Мы подтверждаем рекомендацию Покупать. 