ЛУКОЙЛ (LKOH RX – ПОКУПАТЬ) планирует опубликовать отчетность за 4 кв. 2018 г. по МСФО в понедельник, 4 марта. По нашим оценкам, выручка вырастет на 23% год к году и снизится на 11% квартал к кварталу до 2 050 млрд руб. (30,8 млрд долл.). EBITDA, как мы ожидаем, составит 260 млрд руб. (3,91 млрд долл.), что соответствует росту на 16% год к году и сокращению на 19% квартал к кварталу. В пересчете на доллары EBITDA, по нашим расчетам, увеличится на 2%, но снизится на 20% соответственно. Мы полагаем, что чистая прибыль вырастет на 16% относительно уровня годичной давности и уменьшится на 24% к предыдущему кварталу до 140 млрд руб. (2,11 млрд долл.).

Влияние снизившихся цен смягчено ростом добычи. Средняя цена нефти Urals снизилась квартал к кварталу на 9% до 67 долл./барр., а в рублевом выражении – на 8% до 4,47 тыс. руб./барр. Цена Urals за вычетом экспортной пошлины упала в долларах на 14% до 48 долл./барр., в рублевом выражении – на 13% до 3,19 тыс. руб./барр. квартал к кварталу. Рост чистой экспортной цены год к году составил 1% в долларах и 15% в рублях. По нашей оценке, снижение EBITDA ЛУКОЙЛа квартал к кварталу будет не столь значительным, как у других компаний сектора, благодаря росту добычи нефти в Каспийском море, где проекты компании пользуются налоговыми льготами, и добычи природного газа. В частности, добыча нефти Нижневолжскнефтью увеличилась на 5,4% квартал к кварталу до 149 тыс. барр./сутки, а добыча газа за пределами РФ – на 4,6% квартал к кварталу до 8,91 млрд куб. м за счет проекта в Узбекистане.

Ждем комментариев о динамике добычи в связи с соглашением ОПЕК+. Мы ожидаем, что в ходе телефонной конференции компания уточнит ориентиры по добыче, капвложениям и свободному денежному потоку в 2019 г., а также сроки завершения программы выкупа собственных акций. Также компания, вероятно, прокомментирует свои обязательства по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+ от декабря 2018 г. и планы по вводу новых месторождений на Каспии и в Западной Сибири. Кроме того, был бы интересен взгляд менеджмента на динамику внутреннего рынка нефтепродуктов и планы развития проектов в Ираке. Мы рекомендуем покупать акции ЛУКОЙЛа.