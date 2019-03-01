Вчера Евраз (EVR LN – без рекомендации) опубликовал консолидированную финансовую отчетность за 2 п/г 2018 г. и провел телефонную конференцию. Результаты оказались лучше консенсус-прогноза на 4% по выручке и на 1% по EBITDA. Во 2 п/г 2018 г. выручка увеличилась на 2% (здесь и далее год у году, если не указано иное) до 6,5 млрд долл., EBITDA сократилась на 2% до 1,9 млрд долл. Рентабельность по EBITDA уменьшилась на 1 п.п., но осталась на высоком уровне – 29%. Чистая прибыль выросла на 16% до 1,3 млрд долл. Чистый долг снизился на 8% до 3,6 млрд долл., а показатель Чистый долг/EBITDA за 12 мес. сократился до 0,9.

Свободный денежный поток остается на высоком уровне, несмотря на снижение цен в конце прошлого года. Несмотря на рост капзатрат во 2 п/г, свободный денежный поток вырос благодаря высвобождению рабочего капитала. Менеджмент подтвердил ранее объявленные планы увеличить инвестпрограмму: ожидается, что капзатраты в период с 2019 по 2022 гг. будут составлять ежегодно 800–900 млн долл. (то есть ежегодный средний уровень капзатрат будет на 33–52% выше уровня капзатрат в 2018 г.). При этом целевой ориентир по показателю Чистый долг/EBITDA, по ожиданиям менеджмента, в среднесрочной перспективе не должен превысить 2 (сейчас 0,9). С другой стороны, планы о росте капзатрат не новость для рынка (Евраз заявлял о них в октябре прошлого года). По сообщению менеджмента Евраза, ПАО «Распадская», входящая в Группу Евраз, в марте рассмотрит вопрос о дивидендной политике.

Умеренная долговая нагрузка и рост денежного потока позволяют выплачивать высокие дивиденды. Несмотря на снижение в конце 2018 г. цен на стальную продукцию, компания продолжает генерировать высокий свободный денежный поток. При сокращении инвестзатрат на 13% до 527 млн долл. свободный денежный поток за 2018 г. вырос на 47% до 1,9 млрд долл. Совет директоров рекомендовал выплатить промежуточный дивиденд в размере 577 млн долл. (0,4 долл./акция, а текущая дивидендная доходность – 5%). Дата закрытия реестра акционеров – 8 марта, дивиденды будут выплачены 29 марта. Опубликованная отчетность, на наш взгляд, нейтральна для котировок акций.